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誆女子見男網友要先買4萬元點數 台中警成功阻詐

中央社／ 台中11日電

台中黃姓女子日前在交友軟體認識男網友，約定見面對方卻爽約，事後自稱男網友的經紀人稱必須先購買遊戲點數才能見面，黃女到超商購買，店員發覺有異報案，警方勸說後才成功阻詐。

台中市警察局太平分局今天表示，宏龍派出所警員8日下午1時接獲轄內某超商店員報案稱，有1名女子要購買大額遊戲點數，並在女子電話對話中得知，購買後要拍照傳給不知名人士，疑似遭遇詐騙，請警方前往處理。

員警到場後，20多歲的黃姓女子向警方表示，她於1星期前透過交友軟體認識自稱「聰聰」的男子，2人互動後相當投緣，黃女主動約對方見面吃飯、看電影，並約在太平區光興路某超商內見面。

但「聰聰」當天卻爽約，稱自己任職某經紀公司，依合約內容外出要先透過經紀公司同意，請黃女加經紀人的LINE，她聯繫上「經紀人」後，對方要求黃女先去超商購買新台幣4萬元遊戲點數，並且要把條碼拍照回傳，否則無法讓男子外出。

黃女得知後立即前往超商要購買大額點數，店員見狀有異，立即通知員警到場協助。經員警耐心告知黃女相關詐騙案例，她才發現自己險遭詐騙，雖然內心感到受挫，但仍感激警方協助保住血汗錢。

店員 詐騙 超商

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