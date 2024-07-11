影／陳光軒關注苗栗濫倒事件遭恐嚇 揚言去議員家倒土、灌水泥

苗栗縣議員陳光軒近來關注縣內濫倒廢棄物、土方的案件，昨晚並接到恐嚇電話，對方開頭就是一陣「幹譙」還自報姓名，質問「為什麼要管他倒土」，揚言會去議員家倒土、灌水泥；陳光軒昨晚已向頭份警分局報案，警方成立專案小組並將報請檢察官指揮偵辦。

陳光軒說，前天近中午時，他的服務處接到一通無號碼又不願表明身分的電話，指稱當下正有許多大車載土在頭份和新竹寶山交界處傾倒廢土，他隨即驅車前往了解，但僅見數台空車從寶山往頭份方向出來，且有人在路旁拿著對講機東張西望，他感覺有異，便停車在附近觀察一下。

陳光軒說，他駕車離開後，發現後方有車一直跟著他，因山路幾乎沒車，為確認對方是不是在跟蹤，因此刻意回轉、停車測試，很確定對方是在跟蹤他，不久又加入另一台車，兩車分別行駛在他的車子前後，他回轉對方也回轉，他停車對方也停車，有如將他「前後夾擊」。

他感受再這樣下去會有危險，畢竟車上還有助理，因此馬上撥打電話給頭份分局長希望協助，沒多久斗坪派出所長親自到場，先讓他從一旁離開後，對其中一台車盤查，但對方僅稱在路邊休息，不願多透露些什麼就離開。

陳光軒指出，前天被跟蹤後，昨晚他就獲恐嚇電話，對方雖自報姓名，但不知真假，已向警方報案；最近這一陣子他一直能「 嗅」到一些詭異的感覺，還有人有意無意提醒他「不要再去弄這些東西」，也有匿名或臉書假帳號發言來亂，有的並語帶恐嚇。