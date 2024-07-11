屏東路口未停讓半年逾3000件事故 警方加強執法

屏東縣警察局統計，今年上半年於無號誌及閃光號誌路口未停讓，發生3925件事故，將加強執法；在屏東分局轄區，上半年死亡車禍22件，65歲以上死亡數占一半，顯見安全觀念須提升。

屏東縣警察局交通隊交安組分隊長俞維晉今天指出，統計今年1月迄今，因車輛於無號誌及閃光號誌路口未停讓，所致交通事故共發生3925件，造成27人死亡、3319人輕重傷，顯示民眾對於路口停讓觀念仍有不足。

警方指出，行經路口要停讓，應減慢速度或停止，路口看到停標誌或閃光紅燈時，就必須停車確認橫向幹道沒有來車或行人後，才能通過路口，將持續執法，建立駕駛人停讓觀念，避免發生交通事故。

另外，屏東縣警察局屏東分局統計轄區交通事故，今年迄今共發生22件死亡車禍，其中65歲以上年長者死亡人數高達11人，占總比例50%；再統計今年取締65歲以上駕駛人交通違規計1613件，顯見高齡者交通安全觀念須提升。

屏東分局指出，12至18日執行為期1週的交通大執法，加強取締機慢車未依兩段式左轉、闖紅燈、汽機車不停讓行人及無照駕駛等違規態樣。