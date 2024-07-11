嘉義女子陳屍屋內 待解剖釐清死因

嘉義縣67歲梁姓男子與52歲顏姓女子新婚10天，昨天因聯絡不上妻子向員警通報失蹤，結果顏女被發現陳屍在住家房間，檢警今天相驗，因身體無外傷，擇期解剖釐清死因。

嘉義縣警察局民雄分局表示，梁男昨晚至民雄派出所報失蹤協尋，指白天找不到妻子顏女，且都聯絡不上，員警則陪同梁男回到中樂村的住處再尋找一次。

警方指出，梁男帶著員警至2樓妻子的房間找尋，結果顏女倒臥地上，被掩埋在衣服堆內，僅露出小腿部分，已無吸引心跳，立即通報消防局，救護人員到場確認顏女已明顯死亡，警方則封鎖現場，由鑑識人員到場搜證，現場無打鬥及破壞痕跡。

檢警表示，梁男、顏女長年住在民雄鄉，2人相識已有20年，因考慮未來可以彼此照顧，便於7月1日結婚。梁男陳述因妻子個性較強悍，平時不致對妻子大呼小叫，也不敢隨便進出妻子房間，因此昨天並沒有進入其房間察看。

嘉義地檢署指出，檢警今天會同法醫相驗，初步檢視顏女身體並無外傷，且屋內無打鬥等跡象，將擇期解剖釐清死因。

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