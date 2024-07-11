運將抱220萬現金要匯款 台中警點破假投資騙術阻詐

台中陳姓計程車司機日前抱現金220萬到郵局要匯款，郵局行員發現有異通報警方到場；經員警了解，陳男透過友人介紹認識中國網友後遭遇投資詐騙，警方耐心勸說下才放棄匯款，成功保住血汗錢。

台中市警察局第一分局今天表示，繼中派出所於5日上午11時多，接獲轄內郵局通報，有民眾疑似遭詐騙，巡佐巫財烈、警員林志雄立即前往處理。

警方到場後，擔任計程車司機的40歲陳男向員警表示，他日前透過認識的朋友，介紹1名中國網友給他認識，網友稱要帶陳男投資房地產，可從中賺取利潤，並要求陳男到銀行匯款時，告知行員說是自己要買房子即可。

陳男當天帶著女兒一同前往郵局，準備要將新台幣220萬現金匯款至網友指定帳戶，行員察覺有異，通報員警前往協助；員警到場得知後，經查看陳男手機訊息，認定是詐騙集團常見假投資手法，並勸說陳男不要將自己辛苦跑車錢輕易交給詐騙集團。

員警現場也向陳男女兒解釋狀況，提醒女兒多關心父親平日網路交友情形，在警方耐心勸說後，陳男才放棄匯款；他並表示積蓄是跑車辛苦錢，甚至有時連續工作40小時都沒睡，感謝警方與行員保住血汗錢。