欠債夫妻生活過不下去喝可樂留下2兄妹離世 相驗結束親友這樣說

46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，因在外欠近百萬債務又卡官司，經友人接濟於桃園市平鎮區的旅館內打工換宿，最後仍選擇結束生命，昨於旅館內不斷跟2孩說對不起後，喝下可樂後輕生，獨留8歲及7歲兄妹，警方初步排除外力介入，今下午檢察官相驗遺體。戴女表弟表示，近期沒聯絡，不知道他們有狀況。

原於新竹家境小康的周姓夫婦，因不善理財欠下債務，透過友人接濟至旅館內打工換宿，原答應要好好面對，卻仍跨不出心中的檻，昨中午經友人進房發現2人四肢冰冷無呼吸心跳，2童更天真以為父母只是睡著，警方到場發現，現場遺留可樂杯似乎喝下藥劑，初步研判輕生且現場無外力介入。

今檢察官及法醫相驗遺體，並未透露死因戴女表弟說，近期未聯絡，對方過去曾用公用電話致電，也沒透露過他們生活有困難，他本身工作也忙無法隨時接手機，不知道他們的生活狀況。其餘親友神情哀戚不願多談。