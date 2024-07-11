疑天熱年久失修 台南住商混合大樓4樓外牆磁磚掉落

台南市中西區忠義路二段一棟9樓高住商混合大樓，今天下午2點多疑因天熱及年久失修等原因，4樓外牆磁磚突掉落，並未砸傷人，警員立即到場管制，並以護欄、警戒線圈圍忠義路旁危險區域，並於現場引導人車安全通行。警方並與該大樓管理委員會聯繫，就大樓維安全防護事宜作安全處置。

市警二分局民權派出所，今天下午2點多獲報，在中西區忠義路二段大樓4樓外牆磁磚掉落，民權派出所警員翁達翰、許如瑜立即到場管制，並以護欄、警戒線圈圍忠義路旁危險區域，並於現場引導人車安全通行。後續也該大樓管理委員會聯繫，並就周邊居民宣導注意通行安全。