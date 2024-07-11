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疑天熱年久失修 台南住商混合大樓4樓外牆磁磚掉落

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區忠義路二段一棟9樓高住商混合大樓，今天下午2點多疑因天熱及年久失修等原因，4樓外牆磁磚突掉落，並未砸傷人，警員立即到場管制，並以護欄、警戒線圈圍忠義路旁危險區域，並於現場引導人車安全通行。警方並與該大樓管理委員會聯繫，就大樓維安全防護事宜作安全處置。

市警二分局民權派出所，今天下午2點多獲報，在中西區忠義路二段大樓4樓外牆磁磚掉落，民權派出所警員翁達翰、許如瑜立即到場管制，並以護欄、警戒線圈圍忠義路旁危險區域，並於現場引導人車安全通行。後續也該大樓管理委員會聯繫，並就周邊居民宣導注意通行安全。

據了解，這棟大樓為國花綜合商業大樓，習稱國花大樓，為一幢位於中西區的一幢綜合商業大樓，坐落於民權路與忠義路口。大樓原址為中央市場，1981年由台南市政府與建築商合建，1983年落成，大樓地上9層、地下2層。

台南市中西區忠義路二段一棟住商混合大樓，今天下午發生4樓外牆磁磚突掉落，並未砸傷人，警員立即到場交管，維護往來人車安全。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區忠義路二段一棟住商混合大樓，今天下午發生4樓外牆磁磚突掉落，並未砸傷人，警員立即到場交管，維護往來人車安全。記者黃宣翰／翻攝

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