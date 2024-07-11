北捷車廂推擠衝突 男乘客報警告傷害
台北捷運中和新蘆線車廂今天發生2名男子推擠衝突事件，工作人員將2人帶至中山國小站月台處理並通報警方。陳男稱手機損壞，王男則說雙頰輕傷、眼鏡損壞，已對陳男提告傷害。
台北市警察局中山分局今天上午8時32分獲報，指捷運中山國小站月台有民眾發生糾紛，立即派員前往處理。
警方調查，49歲陳男與27歲王男於車廂內因人多推擠，進而發生肢體衝突，捷運人員獲報將2人帶至中山國小站月台協調。
陳男表示沒有受傷，但手機損壞；王男則說，雙頰有擦挫傷，眼鏡也有損壞。
警方現場告知雙方權利後，2名男子都稱暫不提告，便各自離去。但王男隨後於中午12時許至圓山派出所報案，提告陳男涉及傷害罪，警方依規定受理，後續將通知陳男到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言