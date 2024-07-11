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北捷車廂推擠衝突 男乘客報警告傷害

中央社／ 台北11日電

台北捷運中和新蘆線車廂今天發生2名男子推擠衝突事件，工作人員將2人帶至中山國小站月台處理並通報警方。陳男稱手機損壞，王男則說雙頰輕傷、眼鏡損壞，已對陳男提告傷害。

台北市警察局中山分局今天上午8時32分獲報，指捷運中山國小站月台有民眾發生糾紛，立即派員前往處理。

警方調查，49歲陳男與27歲王男於車廂內因人多推擠，進而發生肢體衝突，捷運人員獲報將2人帶至中山國小站月台協調。

陳男表示沒有受傷，但手機損壞；王男則說，雙頰有擦挫傷，眼鏡也有損壞。

警方現場告知雙方權利後，2名男子都稱暫不提告，便各自離去。但王男隨後於中午12時許至圓山派出所報案，提告陳男涉及傷害罪，警方依規定受理，後續將通知陳男到案說明。

捷運 提告 車廂

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