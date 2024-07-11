影／台中登山客腳受傷、苗栗登山客背受傷 空勤直升機救回

台中和平山區一名登山客腳受傷，苗栗一名登山客背部受傷都申請直升機救援，空勤總隊今天派出直升機載二人下山，交由當地消防局派救護車載送就醫。

台中市消防局昨晚7點10分受理報案，台中市和平區雪劍線完美谷營地有山域事故，通知轄區梨山分隊整備完畢後出勤，台中市局出勤消防車1輛、消防人員3名，現場由梨山分隊小隊長姚泳和率隊前往。

1行10人登山團體昨天到台中和平山區，其中一24歲黃姓男子左腳不慎扭傷、無法行走，請求消防人員救援，今天早上7點35分搜救人員集結完畢後出發要救援，早上9點49分，傷者由空勤總隊直升機協助載送到東勢河濱公園，再由東勢消防分隊救護車協助送醫，送到衛福部豐原醫院治療，陸地搜救人員則取消任務並收拾裝備器材返隊。