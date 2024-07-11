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影／台中登山客腳受傷、苗栗登山客背受傷 空勤直升機救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

中和平山區一名登山客腳受傷，苗栗一名登山客背部受傷都申請直升機救援，空勤總隊今天派出直升機載二人下山，交由當地消防局派救護車載送就醫。

台中市消防局昨晚7點10分受理報案，台中市和平區雪劍線完美谷營地有山域事故，通知轄區梨山分隊整備完畢後出勤，台中市局出勤消防車1輛、消防人員3名，現場由梨山分隊小隊長姚泳和率隊前往。

1行10人登山團體昨天到台中和平山區，其中一24歲黃姓男子左腳不慎扭傷、無法行走，請求消防人員救援，今天早上7點35分搜救人員集結完畢後出發要救援，早上9點49分，傷者由空勤總隊直升機協助載送到東勢河濱公園，再由東勢消防分隊救護車協助送醫，送到衛福部豐原醫院治療，陸地搜救人員則取消任務並收拾裝備器材返隊。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊今天派遣黑鷹直升機執行台中和平區完美谷地登山客腳部受傷、苗栗泰安鄉九九山莊登山客背部受傷任務，載回二名傷者就醫。

台中市和平區雪劍線完美谷營地有一名男登山客腳受傷，空勤直升機今天載回送醫。圖／空勤總隊提供
台中市和平區雪劍線完美谷營地有一名男登山客腳受傷，空勤直升機今天載回送醫。圖／空勤總隊提供
台中市和平區雪劍線完美谷營地有一名男登山客腳受傷，空勤直升機今天載回送醫。圖／空勤總隊提供
台中市和平區雪劍線完美谷營地有一名男登山客腳受傷，空勤直升機今天載回送醫。圖／空勤總隊提供
台中市和平區雪劍線完美谷營地有一名男登山客腳受傷，空勤直升機今天載回送醫。圖／台中市消防局提供
台中市和平區雪劍線完美谷營地有一名男登山客腳受傷，空勤直升機今天載回送醫。圖／台中市消防局提供

中和 台中市 黑鷹直升機

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