疑輾壓到電池竄火 高雄鬧區8機車、1汽車燒到剩骨架

高雄鼓山區博愛一路、大順路口今多輛機車無故起火，火勢延燒到一旁的機車、汽車，警消獲報後到場，火勢約10分鐘撲滅，清查共有8部機車、1部轎車起火，詳細起火原因不明，由火場鑑識人員釐清。

今下午1時30分許，停在博愛一路路邊機車格的多輛汽機車，突然無故竄火，火勢往兩旁延燒，因該段路車流量大，火勢一度影響周邊道路通行。

高雄市消防局獲報後，出動4車9人前往搶救，火勢在下午1點44分撲滅，現場無人受傷、無交通阻塞回堵情形。