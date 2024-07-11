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疑輾壓到電池竄火 高雄鬧區8機車、1汽車燒到剩骨架
高雄鼓山區博愛一路、大順路口今多輛機車無故起火，火勢延燒到一旁的機車、汽車，警消獲報後到場，火勢約10分鐘撲滅，清查共有8部機車、1部轎車起火，詳細起火原因不明，由火場鑑識人員釐清。
今下午1時30分許，停在博愛一路路邊機車格的多輛汽機車，突然無故竄火，火勢往兩旁延燒，因該段路車流量大，火勢一度影響周邊道路通行。
高雄市消防局獲報後，出動4車9人前往搶救，火勢在下午1點44分撲滅，現場無人受傷、無交通阻塞回堵情形。
警消調查，案發當時疑似地面一顆充電電池遭到輾壓，因電池液外流竄出火光，先燃燒汽車後，又接著往附近機車延燒，最終導致8機車、1部轎車起火燃燒，但詳細肇事原因，仍由調查人員鑑定才能確定。
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