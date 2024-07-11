快訊

獨／新青安「開鍘」違規者 年限、成數、利率最嚴版本出爐

美降息機率大增股市繼續嘉年華？專家：不見得是好事

鄭文燦收賄案「有人在聽｣ ！多年前監聽已被地主得知…桃檢分案辦

民眾報案稱「台南槍手躲這裡」 高雄兩分局警力急奔旅館臨檢全傻眼

聯合報／ 記者石秀華張議晨／高雄即時報導

台南區漁會理事長林士傑周一遭槍殺，一度傳出主嫌躲在三多民權路口的星砂灣半套店，鄰近前鎮、苓雅警分局獲報後不敢大意，派出線上警力前往臨檢，最後僅在該旅館5樓發現1名住客，盤查後無異樣，未有任何可疑即讓他離去，員警證實為烏龍報案後撤隊。

據了解，報案人供稱「台南槍手躲在裡面」，高雄市警局110接獲報案後，隨即指派苓雅警分局前往，另旅館位於前鎮區，前鎮警分局也派線上警力馳援。

不過警方到場後，逐樓臨檢，僅發現1名住客，回問報案人訊息來源，對方卻稱「神明告訴他的」，烏龍報案讓員警全傻眼，所幸盤查該名住客身分後，並無任何異樣，確認僅為單純客人後就讓他離去。

至於謊報者是否移送法辦，據了解，他回覆訊息口齒不清，疑似精神狀態不穩，後續警方將調查釐清。

台南市區漁會理事長林士傑，8日清晨在住處前遭嫌犯以近距離行刑式開槍身亡，案發迄今第4天，警方「以車追人」追到高屏地區，尋獲凶手逃逸時騎乘的機車。

據了解，雖這輛機車被徹底清理，但警方認為他殺人及逃逸計畫縝密，還懂得設計斷點，如一開始就有犯案後立刻潛逃出境的安排，應該無須冒著被攔查的風險，從台南數度更換代步車輛到屏東，很可能準備藏在國內一段時間伺機而動。

台南市刑警大隊長張文源今天上午10點在台南市警六分局說明「0708」專案，說明偵辦相關進度。張文源說，警方在第2輛車內發現1枚口罩，採到相關生物跡證並鎖定1名有前科的對象，是否仍潛藏在國內或是已出境，警方都不排除，仍在追查行蹤。

台南槍擊案主嫌傳出躲在三多某旅館，鄰近兩分局派出警力到場，結果卻是民眾謊報。讀者提供
台南槍擊案主嫌傳出躲在三多某旅館，鄰近兩分局派出警力到場，結果卻是民眾謊報。讀者提供

林依婷 林士傑 議員

延伸閱讀

獨家／傳林士傑命案主嫌躲高雄三多路旅館 警包圍後才知烏龍一場！

如郭信一案翻版…林士傑遭槍殺命案疑「外來勢力」所為 研判槍手仍在國內

林士傑槍擊案…劉世芳：相關犯嫌、物罪掌握中 勿枉勿縱

南市警局長廖宗山赴林士傑靈堂捻香 強調積極偵辦

相關新聞

獨家／傳林士傑命案主嫌躲高雄三多路旅館 警包圍後才知烏龍一場！

台南區漁會理事長林士傑周一遭槍殺，傳出主嫌躲在三多民權路口的星砂灣半套店，專案小組埋伏準備攻堅中，記者正持續掌握訊息。

如郭信一案翻版…林士傑遭槍殺命案疑「外來勢力」所為 研判槍手仍在國內

南市區漁會理事長林士傑被槍殺案，專案小組同步從殺機找尋緝凶方向，以連轟多槍奪命、逃逸棄車焚燒手法等，發現與去年初弘仁會狙...

民眾報案稱「台南槍手躲這裡」 高雄兩分局警力急奔旅館臨檢全傻眼

台南區漁會理事長林士傑周一遭槍殺，一度傳出主嫌躲在三多民權路口的星砂灣半套店，鄰近前鎮、苓雅警分局獲報後不敢大意，派出線...

林士傑槍擊案…劉世芳：相關犯嫌、物罪掌握中 勿枉勿縱

台南市區漁會理事長林士傑日前遭人槍殺身亡，引發社會關注。內政部長劉世芳今天表示，對於槍擊案政府都毋枉毋縱，相關嫌疑犯、物...

南市警局長廖宗山赴林士傑靈堂捻香 強調積極偵辦

南市區漁會理事長林士傑命案進入第4天，家屬今在台南市立殯儀館設置靈堂，南市警局長廖宗山約10點抵達，向死者捻香致意，被媒...

影／林士傑槍擊命案 槍手換車設斷點…警研判也可能藏國內

南市區漁會理事長林士傑遭槍殺案，警方「以車追人」追到高屏地區，尋獲凶手逃逸時騎乘的機車。據了解，雖這輛機車被徹底清理，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。