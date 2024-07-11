民眾報案稱「台南槍手躲這裡」 高雄兩分局警力急奔旅館臨檢全傻眼

台南區漁會理事長林士傑周一遭槍殺，一度傳出主嫌躲在三多民權路口的星砂灣半套店，鄰近前鎮、苓雅警分局獲報後不敢大意，派出線上警力前往臨檢，最後僅在該旅館5樓發現1名住客，盤查後無異樣，未有任何可疑即讓他離去，員警證實為烏龍報案後撤隊。

據了解，報案人供稱「台南槍手躲在裡面」，高雄市警局110接獲報案後，隨即指派苓雅警分局前往，另旅館位於前鎮區，前鎮警分局也派線上警力馳援。

不過警方到場後，逐樓臨檢，僅發現1名住客，回問報案人訊息來源，對方卻稱「神明告訴他的」，烏龍報案讓員警全傻眼，所幸盤查該名住客身分後，並無任何異樣，確認僅為單純客人後就讓他離去。

至於謊報者是否移送法辦，據了解，他回覆訊息口齒不清，疑似精神狀態不穩，後續警方將調查釐清。

台南市區漁會理事長林士傑，8日清晨在住處前遭嫌犯以近距離行刑式開槍身亡，案發迄今第4天，警方「以車追人」追到高屏地區，尋獲凶手逃逸時騎乘的機車。

據了解，雖這輛機車被徹底清理，但警方認為他殺人及逃逸計畫縝密，還懂得設計斷點，如一開始就有犯案後立刻潛逃出境的安排，應該無須冒著被攔查的風險，從台南數度更換代步車輛到屏東，很可能準備藏在國內一段時間伺機而動。

台南市刑警大隊長張文源今天上午10點在台南市警六分局說明「0708」專案，說明偵辦相關進度。張文源說，警方在第2輛車內發現1枚口罩，採到相關生物跡證並鎖定1名有前科的對象，是否仍潛藏在國內或是已出境，警方都不排除，仍在追查行蹤。