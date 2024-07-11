影／一中商圈金光黨出沒 ！20萬黃金只賣10萬太扯 市民報警

台中市一中商圈出現金光黨，台北市賴姓男子已涉詐欺案遭桃園地檢通緝，但他在一中商圈向一名市民佯稱，手邊有一批黃金要賣，「市價20萬元只賣10萬元就好」，市民認為說法太扯，用理由搪塞離開後報警，警方獲報後到場抓人，未料賴男跑給警察追，但不敵善跑的警員，不到百米就落網，警方依詐欺罪詢問後，解送桃園地檢署歸案。

第二警分局育才所在5日下午5時許，接獲楊姓市民報案，一中商圈有歹徒疑用「有批便宜黃金要賣」的話術，企圖矇騙民眾，市民認為該話術「太扯」，顯然是詐騙，趕緊報案。

警方獲報到場後，涉案賴姓男子（50歲）自知已因涉嫌詐欺案遭桃園地檢署通緝，見到警方欲盤查，趕緊拔腿狂奔。

當時前往查緝的警員戴國峯、劉俊成在後追趕，戴因平時喜好運動、體力很好，不到百公尺，就把賴男查緝到案，追逐過程，還直喊「賣造（台語：別跑），你跑不贏我的」。全案依詐欺未遂罪警詢後，依通緝罪解送桃園地檢署歸案。

第二警分局育才所長李健瑋說，警員戴國峯平時喜歡重訓健身，活動，體格、體力都很不錯，遇到歹徒徒步逃逸，體力應付綽綽有餘、插翅難飛。

第二警分局長周俊銘說，維持社會治安是警察職責，尤其詐欺犯罪問題，深切影響民眾生活，迫害國人財產安全甚鉅，警察各項勤務也持續展現打擊犯罪決心讓「人民有感」，不法分子切勿心存僥倖，警察絕對秉持嚴查究辦的精神，展現政府維護治安的決心。