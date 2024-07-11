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影／國道1西螺休息站驚魂記！男子持剪刀挾持女店員被警制伏
今天凌晨4點34分許，一名男子開車行駛在國道1號高速公路，疑有人跟縱即快速行駛進入西螺休息站，跑到新東陽販賣部向女店員求救，要求幫忙報警，女店員見他神情緊張即趕緊替他報警，不料這名男子認為警察還沒來，就和女店員爭吵，當時警察趕到，該男竟以為警察是來抓他，就衝進櫃檯隨手拿起剪刀挾持女店員，和警方僵持約五分鐘，經勸說後才束手就擒，幸無人受傷。
據新東陽販賣部經理林炳宏指出，今天凌晨這名男子跑到店內告訴店員說有人跟縱他，請代為報警，女店員依他請求報案，可能等了一段時間沒見警察來，就質問店員為何沒幫他報警，店員再三說明已報了，但男子依舊情緒不穩對店員大吼大叫，甚至要衝進櫃檯，店員加以制止，男子愈發發怒，當時剛好警察也趕到。
男子見警察來，誤以為是來抓他鬧店，並認為來的是假警察，就隨手從櫃上拿起一把剪刀挾持女店員，要警察別靠近。「你攏是假的！」他認為警察是假的，要他們離開。警察見他情緒不穩，示意要現場保全人員及民眾不要靠近，並在櫃前對男子喊話勸導「你有什麼委屈慢慢說」「先把人放了他跟你無冤無仇」...，警員除暗地警戒但也委婉相勸。
在男子與女店員爭吵時，現場民眾也幫忙報案，民眾說，警方在二十分左右後趕到，之前男子像失去理性暴怒，現場的民眾說什麼都沒用。警方趕到曾持盾牌和男子對峙約5分鐘。第三公路警察大隊刑事組長王以筌也說明指出，最後在警方力勸下，男子才放下剪刀並鬆開女店員走出櫃檯，警方擁上壓制。
王以筌指出，經查這位蔡姓男嫌（33歲）情緒不穩，持剪刀挾持店員，經警方不斷周旋疏處，安撫躁動情緒後，蔡嫌始同意釋放店員並放下剪刀，警方隨即將他帶返分隊依法偵辦。
新東陽也包了一個紅包給這名冷靜應付的女店員，讓她壓壓驚。全案由國道警方處理中。
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