影／命大！整輛汽車遭砂石車撞爛變形 駕駛僅擦傷自行脫困

新北市新店區今天下午發生重大車禍，一輛汽車整輛車遭砂石車撞爛嚴重變形，汽車駕駛潘姓男子命大僅擦挫傷，還從變形車體縫隙自行爬出脫困。

新北市消防局及警方今天下午1時7分獲報，新北市新店區環河路與中山路口發生重大車禍意外，疑似有人受困，消防人員及警方趕抵現場，發現環河路內側車道往中安大橋方向，一輛銀色汽車疑遭同向砂石車從後方追撞，整輛汽車嚴重變形卡在砂石車車頭前方。

汽車駕駛潘姓男子（41歲）原本卡在嚴重變形車體內，勉強從右前座變形的縫隙爬出脫困，所幸僅受輕微擦挫傷，由救車送往新店慈濟醫院檢傷。

據了解，這起車禍疑似路口號誌變換，砂石車司機黃男(31歲)緊急煞車不及從後方追撞前方潘男所駕駛的汽車，確實肇事原因有待警方進一步調查釐清。

新北市消防局第四救災救護大隊長陳志瑋提醒各類車輛在行車前，應做好車輛檢查及保養，尤其煞車及輪胎的胎紋深度，更是開車前檢查的重點，另外，車輛在經過彎道及不熟悉的路段，更應小心慢行，確保行車安全。