影／行經閃光紅燈路口未停讓 新莊2機車碰撞2騎士摔傷
兩輛機車昨晚經過新北市新莊區新泰路3巷口，疑因路口閃光紅燈號誌未停讓，導致兩機車碰撞，機車車體毀損，兩騎士摔飛落地兩傷，事故雙方沒有酒駕，肇因待查。
據了解，高姓男子（46歲）昨天晚上7時許騎乘機車，沿著新北市新莊區新泰路3巷往碧江街方向直行，途中行經新泰路與新泰路3巷口，見閃光紅燈號誌未先停等，與謝男（26歲）所騎乘的機車碰撞。
高、謝兩男人車滑摔落地，造成兩機車車體毀損，高男右手、右膝擦傷；謝男右腳踝、左手擦傷，緊急協助兩人送醫急救，所幸沒有生命危險。事故雙方騎士沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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