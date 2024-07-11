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影／女遇愛情騙子被詐30萬 給帳戶臨櫃提錢…竟變車手遭逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

江姓女子今年5月被愛情騙子詐得30萬，這個月5日詐團誆以還錢為謊，誘使江女提供銀行帳戶，再去新北市淡水一家銀行提錢，江女帳戶遭警示圈存，警獲報到場帶回江女才知被騙，警詢後依法究辦，持續溯源追查其餘共犯到案。

據了解，江姓女子（50歲）因故與前夫離異，目前單身的她今年5月份透過Tinder交友軟體，結識一名自稱從事開發軟體工程師外國人「HUFF」，對方每天噓寒問暖，讓江女墜入情網。

不久，HUFF以開發軟體為向她借錢，江女前後4次匯出30萬元，不料對方得手後竟人間失蹤，江女察覺異樣恐遇愛情騙子，就當對愛心死之際。這個月5日HUFF又再次出現。

HUFF以要還錢為謊，誘使江女提供自身銀行帳戶，並請江女到銀行提領20萬元現金，江女不疑有他於當天下午前往新北市淡水區中山北路二段某間銀行，向臨櫃提領。江女不知其帳戶遭警設警示圈存，行員趕緊報警協處。

淡水警方獲報到場，汪女一度謊稱提款是為了家中裝潢。員警詢問意外發現汪女於今年5月已遭「愛情詐騙」詐騙30萬元，這下不但被騙，還遭詐騙集團利用成提款車手，當場逮捕帶回偵訊，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

江女今年5月被愛情騙子騙得30萬，又遭詐團利用提供帳戶遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝
江女今年5月被愛情騙子騙得30萬，又遭詐團利用提供帳戶遭警逮捕。記者曾伯愷／翻攝

愛情 詐騙集團 車手

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