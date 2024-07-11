影／高雄男徒手拆12轎車車牌掰凹丟地 車開不出停車場女車主傻眼

高雄市一名陳姓女車主昨晚9時許下班後至停車場牽車，卻發現愛車車牌被掰凹丟棄在地，後驚見周圍共8輛轎車有同樣遭遇；更慘的是，車牌凹陷無法感應，車開不出停車場，令陳傻眼；警方獲報追查，在另處停車場發現許姓男子破壞4輛車車牌，因許精神不穩，被送醫治療。

警方調查，陳姓女車主（32歲）昨晚9時許下班後，前往前鎮區二聖一路與廣東三街口私人停車場準備開車，靠近愛車skoda停車處，卻發現車牌被人拆卸丟棄在地。

陳女拿起車牌檢視，發現車牌被凹折，她環顧四周，發現一整排轎車和她有一樣的遭遇，於是報警。

警方抵達現場，清點共有8輛轎車車牌遭破壞。經調閱停車場私人監視器畫面後發現，見一名騎U-bike的男子到場犯案後離去，警方依規定受理毀損案後隨即展開調查。

1時後，前鎮分局復興路派出所警方獲報廣西路一處私人停車場內有不明男子在破壞車輛，警方到達現場，於附近廟宇發現37歲許姓男子已將4輛轎車拔下。

警方調查後，發現兩案均為許男所為，因許情緒激動、精神狀況不穩，由家屬陪同送醫治療，全案後續將依毀損函送高雄地檢署偵辦。