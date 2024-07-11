武陵「假登山真賞櫻」又見新招 男子攬客竄改資料法辦

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，今年除查獲一些「假登山真賞櫻」的違規行為，最近彙整清查相關資料，首度查出有人以變造個資方式申請車輛通行證，實際為招攬遊客搭車入園賞櫻，除依規定停權3年不得入園，還觸犯個資法及偽造文書罪嫌，全案送交警方調查後，已移送檢方偵辦。圖／雪霸國家公園管理處提供

武陵農場賞櫻季每年都爆滿，今年也查獲一些「假登山真賞櫻」的違規行為，雪霸國家公園管理處最近清查相關資料，首度查出有人以變造個資方式申請車輛通行證，實際為招攬遊客搭車入園賞櫻，除依規定停權3年不得入園，還觸犯個資法及偽造文書罪嫌，全案移交警方調查後，已移送檢方偵辦。

武陵櫻花季今年從2月8日至29日，為確保登山隊伍住宿權益，避免有取巧者藉山屋營地申請車輛通行證，卻不入住山屋的情形發生，雪管處在武陵櫻花季疏運管制期間，凡未依申請山屋營地入住者，或取消入園後仍持原核發的車輛通行證進入農場，將依規裁處罰鍰及不予許可入園3年。

雪管處表示，林姓男子從事接駁車攬客入園的工作，他以登山名義申請車輛通行證，一行共6人，但沒有入住山屋，園方資料彙整後進行清查，發現林姓男子這一隊人員都聯絡不上或是空號，也有的接通後直接切斷通訊， 十分可疑。

清查全隊人員資料時，發現有的身分證字號、聯絡電話，或電子郵件信箱都有部分被竄改，透過管道查出林姓男子涉嫌偽造、變造資料申請通行證，全案移交警方調查，涉案人坦承犯行，現已移送苗栗地檢署，林姓男子也依「申請進入雪霸國家公園生態保護區許可注意事項」規定，因冒用他人資料申請，不予許可入園3年。

雪管處呼籲，不論是否為武陵櫻花季期間，民眾申請國家公園入園時都應使用正確個人資料，嚴禁使用不實或冒用他人資料申請，如違規查證屬實，除依國家公園法裁處外，並將移警追究相關刑責。