疑欠債壓力大…夫妻旅館離世獨留孩 2童情緒平穩交由奶奶帶回

46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口經濟不穩，經友人接濟於桃園市平鎮區的旅館內打工換宿，疑在外欠下百萬債務，近期因壓力大無法喘息，才結束生命，2童現交由奶奶帶回照顧。桃園市社會局表示，2童目前情緒無太大波動，因當時轉學時間點已接近暑假，經討論後9月開始就讀，後續會跟家屬討論如何照顧，或需要介入安置。

周男因經濟不穩，5月中一家四口於平鎮旅館打工換宿落腳。據悉，夫妻2人在外欠債約百萬，且戴女曾多次自殘，友人也多次協助，但過不了自己那一關，最後不敵壓力結束生命。臉書上一家四口貼出一同拍攝全家福，全家洋溢幸福笑容，現在只成追憶。

社會局表示，5月底接獲通報，1個多月來都有跟家屬接觸，並提供物資，2個小孩暑假過後要升小一及小二，當時因距離暑假時間近，且要期末考，因此與家屬討論過後，決定今年9月再讓小孩入學，開始就讀。

社會局說，這一個多月都在和他們建立關係，服務過程中對方也未透露想不開等想法言詞，原本與對方相約近期要再見面，怎料卻發生憾事。昨天看小孩目前沒有特殊反應，後續會針對照顧部分，與家屬討論，看家屬有無意願照顧，或是後續要由社會局介入協助，並確認後續事要在新竹或桃園生活讀書。

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