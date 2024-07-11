聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑欠債壓力大…夫妻旅館離世獨留孩 2童情緒平穩交由奶奶帶回
46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口經濟不穩，經友人接濟於桃園市平鎮區的旅館內打工換宿，疑在外欠下百萬債務，近期因壓力大無法喘息，才結束生命，2童現交由奶奶帶回照顧。桃園市社會局表示，2童目前情緒無太大波動，因當時轉學時間點已接近暑假，經討論後9月開始就讀，後續會跟家屬討論如何照顧，或需要介入安置。
周男因經濟不穩，5月中一家四口於平鎮旅館打工換宿落腳。據悉，夫妻2人在外欠債約百萬，且戴女曾多次自殘，友人也多次協助，但過不了自己那一關，最後不敵壓力結束生命。臉書上一家四口貼出一同拍攝全家福，全家洋溢幸福笑容，現在只成追憶。
社會局表示，5月底接獲通報，1個多月來都有跟家屬接觸，並提供物資，2個小孩暑假過後要升小一及小二，當時因距離暑假時間近，且要期末考，因此與家屬討論過後，決定今年9月再讓小孩入學，開始就讀。
社會局說，這一個多月都在和他們建立關係，服務過程中對方也未透露想不開等想法言詞，原本與對方相約近期要再見面，怎料卻發生憾事。昨天看小孩目前沒有特殊反應，後續會針對照顧部分，與家屬討論，看家屬有無意願照顧，或是後續要由社會局介入協助，並確認後續事要在新竹或桃園生活讀書。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言