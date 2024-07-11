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影／台74線開瑪莎拉蒂自撞 駕駛就醫後自行報案…警一測酒駕送辦

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市張姓市民今天凌晨酒後開著瑪莎拉蒂跑車返家途中，因夜間視線不明，在台74線26.2公里處自撞護欄。他和車上友人都受傷，下車後自行走下太原匝道叫車就醫，同時自行報案，警員趕到醫院替他酒測，發現酒測值達每公升0.69毫克、訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，張姓市民（31歲）從事帆布工程，昨晚到南區友人家中飲酒，凌晨駕車載友人要返回北屯家，未料在台74線上發生事故，車頭都撞毀。他和友人受了傷，並自行下車徒步走下匝道，再叫了車前往國軍台中總醫院就醫。

不過，張姓市民並未隱瞞自己喝酒肇事，而是在醫院打了電話報案，太平警分局員警據報，立即趕到醫院實施酒測，並依法送辦。所幸，張姓市民和友人均僅受擦挫傷，無生命危險。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市張姓市民今天凌晨酒後開著瑪莎拉蒂跑車返家途中，在台74線26.2公里處自撞護欄。圖／民眾提供
台中市張姓市民今天凌晨酒後開著瑪莎拉蒂跑車返家途中，在台74線26.2公里處自撞護欄。圖／民眾提供
台中市張姓市民今天凌晨酒後開著瑪莎拉蒂跑車返家途中，在台74線26.2公里處自撞護欄。圖／民眾提供
台中市張姓市民今天凌晨酒後開著瑪莎拉蒂跑車返家途中，在台74線26.2公里處自撞護欄。圖／民眾提供

瑪莎拉蒂 自撞 酒駕

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