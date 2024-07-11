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高雄富婆遭詐千萬 車手被「釣出」撕毀證據想逃仍被逮

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓婦人投資被騙1000萬，詐騙集團見她好騙，要求繼續加碼240萬元領回本金，陳女驚覺遇詐後報警，警民聯手釣出詐團鄭姓車手，結果詐騙集團高層發現是「釣魚陷阱」，急電車手離開，但已來不及，警方一擁而上，鄭男撕毀手上的交易收據仍被逮捕，雄檢偵結後依偽造文書罪嫌起訴。

檢方調查，該組詐騙集團假冒股市名人，以假投資、真詐財手法行騙，陳姓婦人誤信投資訊息，3度加碼投入大量金錢，投資金額高達1000萬元。

陳婦看著詐團提供的交易明細，想要連本帶利贖回獲利，卻被詐團要求支付保證金240萬元，由於詐團不斷推托，陳婦驚覺被騙報警，與警方將計就計，與詐騙車手約在鳳山住家，當面交付保證金240萬元。

今年5月17日上午11點多，陳女與詐團車手連繫後，由警方派員埋伏面交地周邊，但詐騙集團懷疑是警民聯手釣魚，隨即致電車手取消交易。

當時出面取款的鄭姓車手接到電話，趕緊把手上的收據、文件撕毀丟進水溝，並準備逃離現場，但早已被員警鎖定，當場逮捕送辦。

檢警偵辦時，鄭男坦承當車手每次可領5千元，自己也曾賣過戶給詐團使用被判刑；檢方認為鄭男假冒投資專員，隨身攜帶多張偽造投資公司工作證及收款收據，偵結後依偽造私文書、詐欺未遂罪嫌將他起訴。

鄭男撕毀手上的交易收據仍被逮捕，雄檢偵結後依偽造文書罪起訴。記者張議晨／翻攝
鄭男撕毀手上的交易收據仍被逮捕，雄檢偵結後依偽造文書罪起訴。記者張議晨／翻攝

偽造文書 詐騙集團 車手

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