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影／誰家的？高雄婦騎機車逆向跨雙黃線險擦撞 嗆「女人好欺負嗎」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，打方向燈從左側逆向至右側，跨雙黃線時，險和男騎士擦撞，男子出言提醒卻激怒她，嗆「女人好欺負嗎」，對方要叫警察，女子回嗆後落跑；影片被PO網，網酸「誰家媽媽，不要出來害人」；警方指接獲檢舉，已開單告發。

臉書社團「林園五四三」昨貼出一則貼文，原PO指，以後行車都要注意未依規定駛入來車道的車輛，對方打方向燈要讓他（應為「她」字）跨越雙黃線進來，千萬不要激怒他，不然他會說看他女人好欺負。

原PO說，「我沒有監視器畫面 但我有行車紀錄器畫面，叫警察來，你也說好，怎麼你就先烙跑了呢！！！」文末還不忘提醒女騎士，「記得繳罰單600元」。

只見原PO附上的影片，一名女騎士在林園區文昌街，騎機車打方向燈從左側騎到右側馬路，跨越雙黃線時，險些撞到男騎士；男子好意提醒女騎士「看路，不要一直靠過來」，卻激怒女騎士。

女騎士嗆「看女人好欺負嗎？」還跳針強調「有打方向燈」，男子見她不可理喻，直說要叫警察來處理，女騎士回嗆「你叫啊」，結果未等警察到場，女騎士就騎車離去。

影片PO網後，不少網友站在原PO這一方，有網友批「誰的媽媽啊！，叫她不要出來路上害人好嗎？不認錯，還在那邊大小聲，也是蠻可憐的」、「逆向跨越雙黃線，不看車還敢大聲說的很有理，是真三寶無誤」。

另有網友指，「遇到這種死不認錯的，講再多都是多餘的，學會檢舉你會發現樂趣」、「事實上就是逆向要駛入，而且她就算要駛入也要先禮讓直行車，她駕照怎麼考出來的」、「直接檢舉就好了，收過罰單就知道乖了」。

警方指出，經檢視影像影像內容，及檢舉人提出的檢舉內容，女騎士已違反道路交通管理處理條例45條第1項第3款，不依規定駛入來車道，處駕駛人600元至1800元罰鍰，已依規定掣單舉發。

高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」
高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」
高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」
高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」
高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」
高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」
高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」
高雄市女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，從左側逆向至右側，跨雙黃線險和男騎士擦撞，女子卻嗆對方「女人好欺負嗎」，事後騎士將影片PO網，並向警方檢舉。圖／取自臉書社團「林園五四三」

交通違規 影片 警察 車道

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