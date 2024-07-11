晴空匯報案、派遣時間相同 議員怒批假資料…消防局：資料誤繕

新竹市晴空匯火警釀2名勇消殉職，新竹市議會下周臨時會即將進行晴空匯大樓火警消防暨建築公安專案報告，不過時代力量議員卻發現，報告上無論是報案時間，或是4個分隊和二大隊的派遣時間、出勤時間及抵達時間竟完全一樣，痛批：「根本複製貼上，想掩蓋真相」。新竹市消防局解釋，是資料誤繕，將盡速修正並重新提供更正檔案。

時代力量市議員蔡惠婷指出，昨天下午拿到晴空匯報告資料時，才翻開沒幾頁，竟發現讓人傻眼的誇張資訊，無論是「報案人資料」或是「派遣明細」，竟然出現連續6個不同報案人，都是同樣時間點，甚至同秒數的報案時間，派遣記錄上，也出現4個分隊跟二大隊同時間、同秒數出勤。

蔡惠婷表示，消防局內部的派遣紀錄，都有清楚的時間點跟原始資料，拿這樣的資料要來議會報告，會讓人質疑資料的真實性跟可信度。時力黨團7月1日已發文要求提供火災當日的「火災案件紀錄表」，但到現在依然還沒提供。

時代力量市議員林彥甫也痛批，消防局竟提供假資料給議會，刻意掩蓋事實，到底在怕什麼，4個分隊和二大隊的派遣時間、出勤時間和抵達時間怎麼可能一模一樣，根本複製貼上。

新竹市消防局表示，經了解後發現確實是資料誤繕，也親自致電向議員說明。消防局感謝議員的提醒，對於資料誤繕部分致上最深歉意，將儘速修正並重新提供更正檔案。

不過林彥甫也表示，不要扯什麼文書登打錯誤，因為消防局的電腦都有原始資料，是幾點幾分一清二楚，無法竄改。這也是為什麼他上周在程序委員會要求，消防局專案報告時應提供完整的火災案件紀錄表。然而，消防局刻意選擇用摘要的方式呈現，並提供假訊息給議員，唯一可能的原因就是明知有問題，企圖以此模糊焦點。

蔡惠婷也強調，我們要看的是清楚詳細的原始資料，而不是這種已經再整理加工簡要的版本，我們要的很簡單，就是真實的真相與檢討。

新竹市消防局說明，提供議員的資料是臨時會專案報告的簡報檔，在製作過程中，原本使用災害報告單截圖嵌入於簡報內，但發現表格內字體模糊，為求字體清晰，由同仁重新製表，製作過程中因複製格式後未修正數字，造成資料錯誤，消防局誠摯向市議會及所有議員致歉，爾後將更謹慎核對資料，並引以為戒。