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花9000買地獄死神鋼彈模型 收藏家被騙買到空氣
吳姓男子在網路高價出售「地獄死神鋼彈模型」，盧姓收藏家在逛網拍時，出價9000元跟吳男收購，兩人約出來面交時，吳男收了盧男9000元，卻未交付模型，盧回家等候也沒收到包裹，懷疑遭到詐騙，檢警偵辦後，今依詐欺罪嫌起訴吳男。
檢方調查，吳男有公共危險罪前科被判刑3月，去年4月間，他見網路「地獄死神鋼彈模型」價格高，且有不少收藏家喜愛，在露天拍賣網站刊登出售訊息，以低於市價的9000元價格出售。
盧姓男子看到「地獄死神鋼彈模型」便宜，私訊吳男交易，兩人談妥價格後，去年4月25日晚間6時許，約好在高雄市區面交。
但吳男到場後，卻未拿出模型，先跟盧男收了9000元訂金後就離開，盧回家後以為吳男會依約寄送，結果等了好幾天都沒下文，氣得到派出所報案。
警方獲報後，通知吳男到案，坦承他手邊本來就沒有「地獄死神鋼彈模型」，還在開給盧男的收據上，偽造其他人簽名，檢方綜合事證後，認定吳男犯行，偵結將他起訴。
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