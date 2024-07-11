快訊

奧運羽球／戴資穎連554周女單前10 超越依瑟儂成史上第1

美好市多會員年費調漲8% 台灣是否跟進？業者回應了

鄭文燦涉貪風暴擴大！桃院午後三度開羈押庭 檢辯備戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平鎮夫妻陳屍旅館…最後遺言僅說「對不起」 2孩以為爸媽仍在睡

聯合報／ 記者翁唯真周嘉茹／桃園即時報導

46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口居無定所，今年5月在友人接濟下，至桃園市平鎮區旅館內打工換宿，疑經濟壓力過大，昨於旅館內不斷跟2孩說對不起後，喝下可樂後輕生。8歲的兒子及7歲女兒以為父母睡著，事後旅館經理發現時，2人已四肢僵硬。

周姓夫婦來自於新竹市，不過2人工作不穩且居無定所，旅館老闆與周男認識，今年5月接濟至旅館內打工換宿，並將全家戶籍遷至平鎮。

據了解，周姓夫婦有經濟壓力四處欠債，近期疑承受不起壓力，夫妻2人皆有睡前服用安眠藥習慣，昨於房間內喝下可樂後，不斷跟小孩說對不起，不久後2人雙雙倒地不起，天真幼童起初以為父母睡著了，便在一旁不吵不鬧，直到中午11時44分許老闆發現未見2人身影，進房才發現四肢已僵硬，無呼吸心跳。

警方獲報到場發現，現場未留有任何遺書，手機也未留有輕生訊息，現場無打鬥痕跡，房鎖未有破壞情況，且房內留有可樂杯，排除有外力介入，詳細死因仍需相驗確認。

2孩經通知家屬後，由奶奶帶回照顧。記者致電旅館業者由櫃檯人員接電話，對方表示負責人目前不在館內，自己則不清楚發生什麼事，針對案情不願回應，匆匆將電話掛上。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口居無定所，今年5月在友人接濟下，至桃園市平鎮區旅館內打工換宿，昨陳屍旅館。記者周嘉茹／攝影
46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口居無定所，今年5月在友人接濟下，至桃園市平鎮區旅館內打工換宿，昨陳屍旅館。記者周嘉茹／攝影
46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口居無定所，今年5月在友人接濟下，至桃園市平鎮區旅館內打工換宿，昨陳屍旅館。記者周嘉茹／攝影
46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口居無定所，今年5月在友人接濟下，至桃園市平鎮區旅館內打工換宿，昨陳屍旅館。記者周嘉茹／攝影

壓力 桃園 父母

延伸閱讀

桃園夫妻換宿陳屍旅館！2孩房內伴屍無恙

三重一家3死案今相驗 死者母曝夫妻倆「狀況不錯」

齒模比對確認唐治平母親身亡 若無認領預計土葬收埋避免爭議

台中市民連聞4天垃圾味受不了 報案一查…鄰居陳屍廁所

相關新聞

平鎮夫妻陳屍旅館…最後遺言僅說「對不起」 2孩以為爸媽仍在睡

46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口居無定所，今年5月在友人接濟下，至桃園市平鎮區旅館內打工換宿，疑...

晴空匯報案、派遣時間相同 議員怒批假資料…消防局：資料誤繕

新竹市晴空匯火警釀2名勇消殉職，新竹市議會下周臨時會即將進行晴空匯大樓火警消防暨建築公安專案報告，不過時代力量議員卻發現...

台東阿嬤練舞晚歸 78歲阿公醋勁大發先砍再縱火燒成焦屍

台東縣東河鄉發生一起人倫悲劇，78歲潘姓老翁疑不滿同居的63歲張姓婦人因練舞晚歸，睡覺滑手機吵到他，潘翁憤而持菜刀砍同居...

高雄富婆遭詐千萬 車手被「釣出」撕毀證據想逃仍被逮

高雄陳姓婦人投資被騙1000萬，詐騙集團見她好騙，要求繼續加碼240萬元領回本金，陳女驚覺遇詐後報警，警民聯手釣出詐團鄭...

影／誰家的？高雄婦騎機車逆向跨雙黃線險擦撞 嗆「女人好欺負嗎」

高雄市一名女騎士昨下午騎機車行經林園區文昌街，打方向燈從左側逆向至右側，跨雙黃線時，險和男騎士擦撞，男子出言提醒卻激怒她...

花9000買地獄死神鋼彈模型 收藏家被騙買到空氣

吳姓男子在網路高價出售「地獄死神鋼彈模型」，盧姓收藏家在逛網拍時，出價9000元跟吳男收購，兩人約出來面交時，吳男收了盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。