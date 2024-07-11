平鎮夫妻陳屍旅館…最後遺言僅說「對不起」 2孩以為爸媽仍在睡

46歲的周姓男子與42歲的戴姓女子育有2名子女，一家四口居無定所，今年5月在友人接濟下，至桃園市平鎮區旅館內打工換宿，疑經濟壓力過大，昨於旅館內不斷跟2孩說對不起後，喝下可樂後輕生。8歲的兒子及7歲女兒以為父母睡著，事後旅館經理發現時，2人已四肢僵硬。

周姓夫婦來自於新竹市，不過2人工作不穩且居無定所，旅館老闆與周男認識，今年5月接濟至旅館內打工換宿，並將全家戶籍遷至平鎮。

據了解，周姓夫婦有經濟壓力四處欠債，近期疑承受不起壓力，夫妻2人皆有睡前服用安眠藥習慣，昨於房間內喝下可樂後，不斷跟小孩說對不起，不久後2人雙雙倒地不起，天真幼童起初以為父母睡著了，便在一旁不吵不鬧，直到中午11時44分許老闆發現未見2人身影，進房才發現四肢已僵硬，無呼吸心跳。

警方獲報到場發現，現場未留有任何遺書，手機也未留有輕生訊息，現場無打鬥痕跡，房鎖未有破壞情況，且房內留有可樂杯，排除有外力介入，詳細死因仍需相驗確認。

2孩經通知家屬後，由奶奶帶回照顧。記者致電旅館業者由櫃檯人員接電話，對方表示負責人目前不在館內，自己則不清楚發生什麼事，針對案情不願回應，匆匆將電話掛上。

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