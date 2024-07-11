管南桃園國安機敏單位 調查局桃園處新設中壢站

調查局桃園市調查處新設中壢調查站，掌理中壢、觀音、平鎮、楊梅及新屋地區的調查工作，該轄區有不少電子科技公司與軍事單位，為防止國安竊密，調查局認為有必要成立中壢站，首位站主任為廉政處北部偵辦科長李偉宜調升，昨天進行揭牌儀式，由局長陳白立主持，

陳白立指出，中壢調查站設立，不僅是位階的提升，更代表調查局對桃園地區發展的重視，期許桃園市調查處及中壢調查站同仁未來務必落實轄區經營、深耕勤拓，強化公、私合作，全力維護國家安全。

調查局指出，桃園市毗鄰台北都會區，自升格以來，隨桃園高鐵、機場捷運等重大建設陸續完成，吸引大量人口移居，城市發展迅速擴張，形成桃園、中壢兩大都會區。其中以中壢為核心的南桃園發展更為迅速，轄內有蓬勃繁榮的工業區、重點大專院校及軍事機敏單位等，其重要性不言可喻。

桃園市調查處原在機場站下設「中壢組」，僅由7位調查人員負責南桃園100萬人口轄區的調查工作，業務負擔繁重，現有編制無法因應任務需求，有擴充人力、提升位階及任務專業化之必要，今年3月 5日將中壢組提升設立「中壢調查站」

揭牌儀式由法務部政務次長徐錫祥、調查局前局長王俊力、桃園地檢署檢察長俞秀端、立法委員呂玉玲、萬美玲、魯明哲、涂權吉、邱若華、桃園市市長張善政、議長邱奕勝、桃園市政府警察局局長吳坤旭、農業部農田水利署署長蔡昇甫、陸軍專科學校校長吳松齡及相關單位貴賓出席觀禮。

徐錫祥表示，南桃園在經濟及國家安全之重要性與日俱增，桃園市調查處未來持續強化與各友軍單位合作，掌握轄區安全情勢，有效維護國家安全，打擊重大犯罪。