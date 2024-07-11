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平鎮旅館雙屍命案 夫妻倆經濟不穩…被列為脆弱家庭

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園平鎮某旅館傳出夫妻雙屍命案，剛讀國小和就讀幼稚園的2名小孩伴屍過夜，直到昨天下午才被其他家屬接回照顧；據了解，死者疑似經濟狀況不佳，近期才從新竹北上桃園找工作，在新竹、桃園2地都被列為脆弱家庭。桃園市社會局表示，一個多月來曾2度訪視並予以救濟，對事件表示遺憾，會持續追蹤孩子情況，給予必要協助。

據了解，命案是昨天上午11時許曝光，死者周姓男子與戴姓女子原為新竹市人，婚後育有2名小孩，因工作不穩定，生計需要他人接濟，住在新竹時就被新竹市府列為脆弱家庭。

後來，周姓夫妻後來為找工作舉家搬到桃園，竹市府社工尋訪發現他們搬家，5月底通報桃園市社會局，桃市社工獲悉也有開案，1個多月來訪視過2次並提供生活物資，原本也與戴女約好本周一（8日）申請急難救助，但當日一直聯絡不上人，結果今天就傳出憾事。

桃園市社會局表示，死者的孩子目前由其他家屬帶回新竹照顧，社會局會持續追蹤，提供必要協助或安置。

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桃園市平鎮某旅館傳出雙屍命案，死亡的夫妻因為經濟狀況不穩定，被列脆弱家庭。示意圖／Ingimage
桃園市平鎮某旅館傳出雙屍命案，死亡的夫妻因為經濟狀況不穩定，被列脆弱家庭。示意圖／Ingimage

命案 桃園

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