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台東阿嬤練舞晚歸 78歲阿公醋勁大發先砍再縱火燒成焦屍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣東河鄉發生一起人倫悲劇，78歲潘姓老翁疑不滿同居的63歲張姓婦人因練舞晚歸，睡覺滑手機吵到他，潘翁憤而持菜刀砍同居人再縱火，聞聲查看的潘男孫子也被砍傷手掌。鄭涉案後向派出所投案，警方目前進一步調查釐清案情。

警方表示，今天零時接獲東河鄉南東河路上1戶民宅發生火警，消防人員抵達現場後先看到屋外1名21歲許姓男子手掌受傷血流不止，並表示阿嬤還在屋內，警消迅速滅火後，發現1樓房間內，床上倒臥1具可見骨的焦屍，並將男許送醫治療。

現場事發沒多久，東河分駐所1名老翁走進來表示投案，並自稱放火的是他本人，警方將老翁逮捕，隨即展開詢問。潘翁向警方稱，他把房子過戶給同居人潘婦，但長年來潘婦早出晚歸，懷疑她與他人有染，昨晚豐年祭練舞回來就滑手機吵到他，他氣憤下砍殺同居人，再拿平時儲備的汽油用隨身攜帶的打火機點燃放火燒房子，許男是他無意砍傷到。

而遭砍傷及輕微燒燙傷的許男供稱，昨深夜就聽到阿公和阿嬤在爭吵，並聞到濃煙的味道，他出房門要制止，並且呼喊阿嬤，卻沒得到回應，還被阿公拿菜刀砍傷，他趕緊逃出家門，並且打電話給表哥和媽媽求救。

據了解，潘翁36年前喪偶結識同樣喪偶的張婦，且兩人都各自有小孩，感情相當恩愛，未料，多年前兩人開始經常發生爭執，昨晚潘婦因豐年祭練舞晚歸，潘翁還打電話催促多次，沒想到就發生憾事。鄰居表示，阿嬤個性活潑外向，阿公常會吃醋，就會跟阿嬤吵架。

涉嫌持刀砍殺再縱火的潘翁（右），坐在派出所內接受警方調查詢問。圖／成功警分局提供
涉嫌持刀砍殺再縱火的潘翁（右），坐在派出所內接受警方調查詢問。圖／成功警分局提供
台東縣東河鄉今零時發生一起人倫悲劇，78歲潘姓老翁疑不滿同居的63歲張姓婦人因練舞晚歸，睡覺滑手機吵到他，潘翁憤而持菜刀砍同居人再縱火燒房，造成同居人燒死屋內。圖／成功警分局提供
台東縣東河鄉今零時發生一起人倫悲劇，78歲潘姓老翁疑不滿同居的63歲張姓婦人因練舞晚歸，睡覺滑手機吵到他，潘翁憤而持菜刀砍同居人再縱火燒房，造成同居人燒死屋內。圖／成功警分局提供

情緒 殺人 縱火

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