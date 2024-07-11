影／台中女赴銀行匯40萬給詐團 警一句「Oh My God」點醒被害人

台中陳姓婦人遇到假投資群組詐騙案，到銀行要匯出自己全部積蓄40萬元給詐團，行員查覺有異報案，員警到場查看她的手機訊息內容發現是詐騙手法，女警喊出「Oh My God！（我的天啊）」才點醒被害人，保住所有積蓄。

66歲陳姓婦人本月7日下午2點到沙鹿區某銀行臨櫃準備匯款帳戶內所有積蓄40萬元，行員發現她所匯帳戶有問題，經關懷詢問，陳婦以丈夫向友人借款整修厠所為由，要匯款還對方，但以各種理由不提供丈夫聯繫方式，讓行員懷疑陳婦遭詐騙，通知警方到場協助釐清案情。

台中市清水警分局光華所警員李俊義、柯儀庭獲報到場，陳婦辯稱匯款對方是丈夫朋友是中年人，該帳號是丈夫傳給她，還將丈夫的對話秀給警方檢視，但行員發現該帳戶所有人為約23歲的年輕人，與陳婦所述年齡相距甚大。

警方與陳婦溝通後，她同意讓警方檢視手機對話，警方發現手機對話有加入詐騙集團所設的假投資群組，再檢視內容，更發現詐騙集團要求陳婦匯款帳號及金額均相符合時，才戳破陳婦謊言，一旁女警聽聞後一句「Oh My God！（我的天啊）」，讓陳婦恍然大悟驚覺遭詐騙。

員警方向陳婦說「阿姨，你還一直在騙我們，你真的是在幫助他(詐騙集團)，你騙不過我們，拜託你手機的訊息刪掉」，最後，陳婦才說「好了，清醒了」，坦承她在臉書看到訊息，加入LINE群組要網路投資股票。

清水警方成功阻詐保住陳婦積蓄40萬元，提醒網路充滿各式詐騙手法，應小心防範及查證，清水分局長蔡慶星表示，投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站或交友軟體資訊，以私訊、面交等方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助。