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影／文書工作「包吃包住」？台中19歲新鮮人被囚詐千萬 警救2人

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市于姓男子為首的詐騙集團，利用「文書工作包吃包住」的噱頭，吸引求職者上門，去年有兩名年約19歲的社會新鮮人上門求職，反遭于等人拘禁在出租套房內，去年6月間其中一名被害人逃出後報案，警方趁歹徒變換租賃處所時抓人，隨後循線查獲于等涉案人及掮客等8人，其中被害人帳戶被用來詐騙千萬元贓款，檢方近日依組織犯罪、妨害自由等罪起訴，于因另案需執行，法院裁定接押。

第六警分局在去年6月間獲報，一名年約19歲的劉姓被害人因求職時，遭歹徒拘禁，使用其名下帳戶詐騙民眾，被害人趁歹徒轉換租賃地點時逃出，警方成立專案小組後，循線前往查緝，發現歹徒正欲押解另名邱姓被害人搭計程車離開現場，當場查獲林男（29歲）、萬男（28歲）、吳男（28歲）、李女（25歲）等4名涉案人。

專案小組查扣手機、存摺等證物，再循線查緝幕後主嫌于姓男子（30歲）、掮客鄭男（22歲）、姚男（19歲）、林男（20歲）到案。

經查，于男以「包吃包住」的文書工作為噱頭，誘騙兩名社會新鮮人上門求職，隨後拘禁兩名被害人在出租套房內，分別被囚禁1天、5天時間，但期間已利用兩名被害人的人頭戶行騙10多人，詐騙贓款超過千萬元。

台中地檢署近日偵結，依組織犯罪、妨害自由、詐欺、洗錢等罪，起訴涉案8人。

第六警分局長陳松寅呼籲，警方絕不容許黑道幫派、暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，對於不法分子絕對繩之以法，也特別提醒，民眾在找工作時能夠「加強查證、注意安全、勿信詐騙」，以免誤入詐騙集團陷阱。

台中市于姓男子為首的詐騙集團，利用包吃包住的文書工作，囚禁求職者，詐財千萬元，警方去年6月間循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市于姓男子為首的詐騙集團，利用包吃包住的文書工作，囚禁求職者，詐財千萬元，警方去年6月間循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市于姓男子為首的詐騙集團，利用包吃包住的文書工作，囚禁求職者，詐財千萬元，警方去年6月間循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市于姓男子為首的詐騙集團，利用包吃包住的文書工作，囚禁求職者，詐財千萬元，警方去年6月間循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市于姓男子為首的詐騙集團，利用包吃包住的文書工作，囚禁求職者，詐財千萬元，警方去年6月間循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市于姓男子為首的詐騙集團，利用包吃包住的文書工作，囚禁求職者，詐財千萬元，警方去年6月間循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

新鮮人 求職 詐欺 詐騙集團

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