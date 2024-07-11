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影／台中七旬婦遇假美國軍醫詐騙 警逮女車手高齡七旬…也是被害人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中74歲賴姓婦人遇到假美國軍醫詐騙案報案，警方陪她和詐團約面交現金時，埋伏員警當場逮捕女車手，竟發現對方是71歲蕭姓婦人，也是遇到假扮美國軍醫的被害人，將她依詐欺等罪嫌移送法辦。

本月4日，賴姓婦人到台中市大雅警分局潭子分駐所報案，想詢問自己是否遇到詐騙，經員警查看對話訊息，詐騙集團分飾三角佯裝自己是美國軍醫、軍醫的女兒、女兒的老師，向婦人塑造悲情人設以博取同情。

美國軍醫聲稱妻子過世留有一名女兒，但沒錢繳交學費致無法上學等理由，要求婦人幫忙支付費用，婦人同情信以為真，依詐團指示要當面交易，婦人與詐騙集團再次約定面交時間、地點，由警方陪同在彰化縣社頭火車站附近面交。

詐騙集團車手與被害人完成交易後，警方立即上前逮人，當場查扣13萬元，後續發還被害人，並發現這名車手是71歲蕭姓婦人，她也因與外國軍醫凱文網路戀愛，凱文聲稱若收到錢會買機票回台灣與她相見，她依指示多次至約定地點收取款項，全案詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將蕭嫌移送台中地檢署偵辦。

大雅分局呼籲，網路交友陷阱多，詐騙集團鎖定單身、單親或喪偶且具有經濟基礎的中年民眾，以甜言蜜語蠱惑被害人掉進圈套，任何涉及金錢的要求時應詳加查證，可先撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證或前往鄰近派出所諮詢。

台中市大雅警分局逮捕詐騙案女車手是七旬婦，發現她也是詐騙案被害人。記者游振昇／攝影
台中市大雅警分局逮捕詐騙案女車手是七旬婦，發現她也是詐騙案被害人。記者游振昇／攝影

詐欺 詐騙集團 車手

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