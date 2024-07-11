影／疑股東有金錢糾紛 高雄轎車衝撞檳榔攤害檳榔西施受傷

高雄市新興區一處檳榔處疑股東和他人有金錢糾紛，今凌晨一名男子駕車衝撞檳榔攤，正在包檳榔的26歲檳榔西施蘇姓女子閃避不及，手腳擦挫傷，駕駛棄車，搭接應車逃逸；警方事後帶回范姓車主及車子使用人鄭姓男子，正釐清事發原因。

警方指出，新興警分局五福二路派出所今晨1時20分許接獲報案，指忠孝一路某檳榔攤前遭人開車衝撞，造成檳榔攤蘇姓女員工受傷，警方趕抵現場，滋事者駕駛的黑色Toyota轎車留在現場，駕駛搭後方黑色接應車逃逸。

受傷的蘇女幸僅手腳擦挫傷，送醫已無大礙；警方事後以車追人，先查出范姓車主（46歲），范聲稱車子交由鄭姓男子（19歲）使用，鄭男隨後被警方帶回調查。

警方初步調查，檳榔攤遭衝撞疑因幕後股東和他人有金錢糾紛所致，開車衝撞檳榔攤教訓意味濃厚，正釐清事發原因。