台東東河77歲老翁砍死63歲同居女友 還放火燒屋成焦屍

台東縣東河鄉發生命案，77歲老翁持刀砍殺同居人後縱火。記者徐白櫻／翻攝

台東縣東河鄉昨天深夜發生火警，警消滅火後發現屋內63歲張姓死者死因不單純，同居的77歲潘姓男子向警方坦承行凶，因懷疑女友出軌，昨晚發生口角，氣不過持刀砍殺女友，張女的許姓孫子在過程中手部也受傷送醫。警方表示，潘男坦承行凶，犯案動機正深入調查中。

昨晚11點53分，台東消防局接獲通報，東河鄉南東河一棟3樓透天厝發生火警，滅火後在1樓室內發現1名女性約已明顯死亡，另有1名21歲男子手指有嚴重刀傷，血流如注，77歲潘姓男屋主神情萎靡，內情不單純。

潘男被帶回派出所，坦言放火，張姓死者是他的同居女友，疑懷疑女友感情不忠起口角，一時氣憤揮刀相向，爭執過程中，張女的許姓孫子趕來制止時受傷。

成功警分局表示，潘男昨晚與張姓女友發生口角，並前往廚房拿尖刀砍傷同居女友，潘嫌使用家中備用汽油潑灑臥室，以打火機點燃引發火災，經東河消防隊抵達現場撲滅後，於1樓房間內發現被害人已成焦屍，無生命跡象。潘嫌坦承犯行不諱，全案依殺人及公共危險罪報請檢察官指揮偵辦。

【中央社／台東縣11日電】

親友表示，潘男和張女之前就經常因工作發生爭吵，這幾天因部落豐年祭將到，張女昨晚前往練舞，回家後2人發生口角，潘男21歲孫子感覺不對勁，前往制止，並呼喊「阿嬤快跑」，但沒有回應，隨即被潘男砍傷，逃到屋外向親友求救和報警。