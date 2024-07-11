高壓環境 釀青壯年育兒族悲劇

新北市三重區發生家庭悲劇，廖姓男子昨天疑似在家殺死劉姓妻子之後，帶著未滿周歲稚子開車到台北市陽明山區，父子倆陳屍車內，警方在現場採證。圖／民眾提供 新北、台中從上周至今接連發生三起家庭悲劇，甚至偕子輕生。專家認為，不少父母仍認為「孩子是自己的資產」，並質疑三重一家三口命案主要照顧者父母兩人都失業，家中又有幼子，已有明顯指標，應檢討為何沒列入脆弱家庭？心理專家認為，父母會有攜子輕生念頭，主要擔憂孩子無法被好好照顧。

五月中旬新北市中和區一位媽媽在旅館用枕頭悶死小姊弟案；七月二日卅四歲陸籍簡姓女子負氣誘騙兩女兒下水溺斃；僅隔七天，九日三重發生四十二歲廖男殺死妻子再帶稚子尋短，一家三口全喪命。台中市昨又傳四十四歲育嬰留職停薪母親抱著二歲女兒墜樓雙亡。

台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說，這些悲劇全是有育兒壓力的族群，年紀落在三、四十歲青壯年，可能因沒有後援系統幫忙照顧孩子，或夫妻、家人對孩子的教養觀念不同，現在環境高壓，若無法調適就易發生憾事。

張淑慧表示，父母殺子再輕生的狀況一直讓人憂心，一是父母都把孩子當作自己的資產，其次，現在天氣熱，氣溫愈高，家長的情緒暴躁度也愈高，另有育兒或產後憂鬱在心理上需要協助。

她以三重案為例，身為主要照顧者的夫妻倆都失業，還有幼子，為何沒被通報為社會安全網關懷對象，應檢討。

精神科醫師游文治說，台灣父母責任心較重，對孩子期望高，有的父母在診間自訴孩子不學好是父母責任，自責、難過的壓力大到難以紓解，開導病患與家人重新建立溝通模式，適度尊重、放手會更好。

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