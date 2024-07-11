新竹晴空匯社區管道間再冒煙 幸有驚無險

竹市晴空匯社區大樓5月火警釀2名消防員殉職，未料昨天原先起火、放電纜線的電力線架附近又冒煙。圖／竹市消防局提供 新竹市晴空匯社區大樓5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室放置電纜線的配電盤，昨天上午又因不明原因冒煙，引起居民關切。消防局獲報趕往，緊急用水線澆淋冒煙處，並撤出D棟所有民眾，幸有驚無險。由於D棟管道間早已完全斷電，為何冒煙？仍待相關單位釐清。

新竹市消防局昨天上午11時39分獲報晴空匯D棟地下室冒出白煙，經派遣人車到場，確認B1冒煙無火、1樓無火煙，立即部署水線防護、降溫。

消防局同時也派員從28樓往下巡視各樓層的配電盤，皆無異狀，直到中午確認已經無冒煙、監測溫度正常後收隊，交由社區機電廠商處理。

晴空匯管委會主委簡隆至說，D棟大樓迄今沒有復電，只有為了電梯、水塔抽水，社區有另拉明線作為緊急供電，但這些線路並未經過管道間，是由社區D棟小公共設施的電盤供電。經機電廠商檢視冒煙配電盤也是完全斷電，為何溫度會攀升甚至冒煙，還需要釐清。