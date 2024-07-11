聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹晴空匯社區管道間再冒煙 幸有驚無險

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

竹市晴空匯社區大樓5月火警釀2名消防員殉職，未料昨天原先起火、放電纜線的電力線架附近又冒煙。圖／竹市消防局提供
竹市晴空匯社區大樓5月火警釀2名消防員殉職，未料昨天原先起火、放電纜線的電力線架附近又冒煙。圖／竹市消防局提供
新竹晴空匯社區大樓5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室放置電纜線的配電盤，昨天上午又因不明原因冒煙，引起居民關切。消防局獲報趕往，緊急用水線澆淋冒煙處，並撤出D棟所有民眾，幸有驚無險。由於D棟管道間早已完全斷電，為何冒煙？仍待相關單位釐清。

新竹市消防局昨天上午11時39分獲報晴空匯D棟地下室冒出白煙，經派遣人車到場，確認B1冒煙無火、1樓無火煙，立即部署水線防護、降溫。

消防局同時也派員從28樓往下巡視各樓層的配電盤，皆無異狀，直到中午確認已經無冒煙、監測溫度正常後收隊，交由社區機電廠商處理。

晴空匯管委會主委簡隆至說，D棟大樓迄今沒有復電，只有為了電梯、水塔抽水，社區有另拉明線作為緊急供電，但這些線路並未經過管道間，是由社區D棟小公共設施的電盤供電。經機電廠商檢視冒煙配電盤也是完全斷電，為何溫度會攀升甚至冒煙，還需要釐清。

新竹 晴空匯 消防員

延伸閱讀

過熱、漏電？完全斷電配電盤卻冒煙 晴空匯主委說話了

晴空匯火警2勇消殉職 竹市消防局254人火場生存訓練

回應晴空匯疑慮 竹市府將申請使照資料移交政風單位釐清

晴空匯電力配線短路釀火災 社區管委會提4大疑慮盼修法

相關新聞

國中留停女老師 攜2歲女墜樓亡

台中市林姓女國中教師昨早抱著兩歲的次女從住處十三樓頂墜樓，警、消到場時已明顯死亡，林女丈夫正與長女赴美探親，直呼「我不能...

高壓環境 釀青壯年育兒族悲劇

新北、台中從上周至今接連發生三起家庭悲劇，甚至偕子輕生。專家認為，不少父母仍認為「孩子是自己的資產」，並質疑三重一家三口...

基隆倒楣女乘客 2度遭公車鐵片割傷

基隆市一名女乘客本月4、9日晚上連兩次搭乘市公車204路線，被座椅下方固定的鐵片割傷小腿，鮮血流出，她貼文說「第一次打1...

新竹晴空匯社區管道間再冒煙 幸有驚無險

新竹市晴空匯社區大樓5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室放置電纜線的配電盤，昨天上午又因不明原因冒煙，...

疑酒後坐欄杆不慎跌落 女子墜土城4米深大排水溝全身傷

新北市土城區學府路一段旁大排水溝，今天晚間驚傳有人墜落意外。1名女子坐在排水溝上方欄杆時，疑因酒醉不慎跌落高約4公尺的排...

獨／她誤信詐騙投資說法約超商面交 警埋伏當場逮詐團車手

新北市江姓女子誤信詐騙集團投資詐騙手法，今天相約約超商面交，新店警方獲報埋伏當場逮詐團車手吳姓男子，查扣工作證2張、收據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。