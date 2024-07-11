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基隆倒楣女乘客 2度遭公車鐵片割傷
基隆市一名女乘客本月4、9日晚上連兩次搭乘市公車204路線，被座椅下方固定的鐵片割傷小腿，鮮血流出，她貼文說「第一次打1999反映以為改善了，沒想到又被割傷一次。」市公車表示，因座椅下鐵片修整不確實，致使乘客腳部意外受傷，深感歉意，有5輛類似情況公車，全部進廠檢修。
有女乘客在「基隆人日常」臉書社群貼文，4日晚上搭204公車，沒想到被座椅下方固定座位的鐵片割傷小腿。她擔心其他乘客也會被割傷，當晚就打1999反映，隔天接獲市府人員電話關心，並說車子會進廠維修。
女乘客心想沒事了，沒想到9日晚上又搭到同公車，小腿又一陣劇痛，當場鮮血直流，因此決定貼文提醒民眾。
基隆市公車處說，該輛204路線公車7月5日進場維修，8日再加入營運，因車輛報修單未明確標示位置致處理有偏差，已要求該輛車停止營運，同類型車輛全面檢查。
該車昨再次進場檢修，工作人員拆解座椅後，發現座椅底座固定用鐵架因反覆乘坐，海棉座椅消耗退縮，導致鐵片突出，同類型車輛也將一併檢視，妥善處理。
基隆市公車處長楊華中表示，因夏季衣服較輕薄，容易發生擦傷意外，有關公車設施異物突出的部分，已經請車輛保管人出勤前加強檢視，並將加強日後乘客投訴案件管制，掌握問題，接獲通報完修時，確認是否已達申訴者要求，避免再發生相同事件。
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