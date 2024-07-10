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「假冒大陸公安」通緝犯專騙在美台人 高市刑大逮3嫌送辦

中央社／ 高雄10日電

高雄市警方今天宣布破獲一個假冒中國公安，專門詐騙住美國地區台籍、中國籍人士的詐騙集團。檢警清查被害人損失達數十萬美金，全案訊後到案3嫌依詐欺罪解送橋頭地檢署偵辦。

警方調查，蔡嫌夫妻與陳男等3人年初因案遭通緝，自北部躲到高雄地區，逃亡期間仍鋌而走險，成立假檢警詐欺機房，專門詐騙住在美國的台籍、中國籍人士。先由30歲曾嫌擔任一線機手，假扮電信業者向民眾謊稱電信門號遭盜用。

再由蔡、陳2嫌擔任二線機手，向被害人投放假中國公安刑事逮捕令、假公安影片，取得被害人信任後，並假冒中國公安對被害人製作筆錄。最後交由詐欺集團三線機手，以監管帳戶名義要求被害人提供金融帳戶、帳號密碼遂行詐騙目的，經警方清查被害人損失達數十萬美金。

高雄市刑大偵五隊會同高雄港務警察總隊、楠梓警分局共組專案小組，持橋頭地方法院核發搜索票、橋頭地檢署拘票，在楠梓區創新路大樓實施搜索，並會同保安警察大隊特勤人員攻堅當場逮捕3嫌。查扣犯案用手機、筆電、SIM卡、存摺、金融卡等證物，訊後依詐欺罪解送橋頭地檢署偵辦。

依高雄市警察局今天公布數據，6月21日至30日配合警政署執行「全國同步查緝車手專案行動」，共查獲集團性詐欺68件391人，其中車手426人、拘捕166人、羈押46人、查扣不法所得土地1筆、房產1棟、高級進口轎跑車15輛、現金新台幣3870萬餘元，累計查扣不法利得總價值逾7129萬餘元，經警政署評核全國第2名。

另外，今年1至6月成功攔阻民眾臨櫃提匯款被害案870件，較去年同期增加54件；攔阻金額4億9994萬4598元，較去年同期提升1億1157萬3588元。數據顯示高雄市在詐欺防制、打擊詐欺已有顯著成效。

高雄市警察局示意圖。圖／報系資料照
高雄市警察局示意圖。圖／報系資料照

公安 詐欺 詐騙集團 警察 高雄市

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