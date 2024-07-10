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獨／她誤信詐騙投資說法約超商面交 警埋伏當場逮詐團車手
新北市江姓女子誤信詐騙集團投資詐騙手法，今天相約約超商面交，新店警方獲報埋伏當場逮詐團車手吳姓男子，查扣工作證2張、收據1張、現金6萬元及手機，警詢後明天依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新北市新店區江姓女子誤信詐騙集團投資詐騙手法，於2個月前自臉書投資群組認識一名男子，對方花言巧語以可以獲利為誘餌，要江女於今年7月5日匯款10萬元，又於今天要求匯款6萬元來加碼投資，江女不疑有他今天前往郵局欲匯款，新店警分局安康派出所接獲郵局通報迅速趕抵，警方立即判斷為詐騙集團手法，告知江女避免上當並向其施以反詐騙宣導，成功攔阻。
江女隨即與警方合作，與詐欺成員約定在超商當場面交，安康派出所所長楊玉暐指揮員警前往約定地點埋伏，今晚6時許，員警見詐團車手吳姓男子（44歲）出面與被害人談話、收款及簽收之際，上前表明身分，當場逮捕並帶返所偵辦。
警方並於現場附帶搜索查扣工作證2張、收據1張、現金6萬元、工作手機1支，吳姓男子，查扣工作證2張，警詢後明天將依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。
新店警分局長陳朝新呼籲民眾，詐騙集團經常使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，民眾應避免隨意加入各種投資群組、社團，如接獲疑似詐騙電話，可隨時撥打165反詐騙專線諮詢，或至附近派出所請求警方協助，以防受騙上當。
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