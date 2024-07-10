顧客急逃竄！南市永康老牌五金行竄大火 消防封街灌救中

台南市永康區今晚7點多傳出一間五金行傳出火警，現場大量火舌竄出，店家及顧客及時逃出，消防隊員趕至緊急封街並調派消防機器人加入灌救，初步調查懷疑電線走火釀災，財損及詳細原因待查。

台南市消防局119勤務中心是在晚間7點22分獲報，永康區永明街當地著名的五金行傳出火警，現場為2樓狹長建物，消防隊員發現2樓後方倉庫正竄出大量火光，消防局前後緊急調派33車63名消防隊員趕往，也出動消防機器人加入。

消防隊初步清查，當下有3名員工上班，發現2樓疑似電線走火，當下消防警示設備也有作響，客人及員工都有即時逃出，為順利灌救，緊急派員針對永大路及永明街、中山北路及永明街、永華街各路口交通管制，目前持續搶救中。