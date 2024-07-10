妙齡女子清晨疑從20層樓高酒店墜落不治 檢警調查中

嘉義市有名女子今天凌晨疑從住宿的酒店高樓墜落當場沒有生命跡象，檢警初步調查，墜落高度至少20層樓高，原因持續調查中，當時報案人發現女子倒在馬路上一度以為車禍事故；這家酒店上月底才風光開幕，當時冠蓋雲集。

檢警調查，住嘉義的年約27歲女子於昨晚獨自入住該酒店，今天清晨5點多，不知何原因從酒店高處墜落，路人發現女子倒在馬路緊急聯絡警、消，消防救護人員到場時女子早已沒有生命跡象，後續交由警方處理。

警方初步調查，女子疑從20層樓高不明原因墜樓，有身心障礙病史，是否因此發生不幸，檢警持續了解中。

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