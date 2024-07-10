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妙齡女子清晨疑從20層樓高酒店墜落不治 檢警調查中

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名女子今天凌晨疑從住宿酒店高樓墜落當場沒有生命跡象，檢警初步調查，墜落高度至少20層樓高，原因持續調查中，當時報案人發現女子倒在馬路上一度以為車禍事故；這家酒店上月底才風光開幕，當時冠蓋雲集。

檢警調查，住嘉義的年約27歲女子於昨晚獨自入住該酒店，今天清晨5點多，不知何原因從酒店高處墜落，路人發現女子倒在馬路緊急聯絡警、消，消防救護人員到場時女子早已沒有生命跡象，後續交由警方處理。

警方初步調查，女子疑從20層樓高不明原因墜樓，有身心障礙病史，是否因此發生不幸，檢警持續了解中。

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嘉義有名女子從住宿酒店高處墜落，檢警持續調查中。圖／本報資料照片
嘉義有名女子從住宿酒店高處墜落，檢警持續調查中。圖／本報資料照片

住宿 嘉義 酒店

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