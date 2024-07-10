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「仍在加護病房」汽車駕駛高速闖紅燈撞飛騎士 竟肇事逃逸失聯

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉發生肇事逃逸車禍，於8日晚間10時許，51歲游姓男子開車沿中央路二段行經吉興一街口北上，竟高速闖紅燈，直接撞上待轉直行騎士，沒想到游男肇事逃逸，頭也不回開車離開，騎士送醫後目前在醫院加護病房，警方正積極追捕游男。騎士親友在臉書喊話，請肇事者勇於承擔責任。

警方初步調查，51歲游姓男子8日駕駛汽車，沿中央路二段闖紅燈直行時，與另一輛騎乘普重機車24歲曹姓男子，在中央路二段與吉興一街口，雙方發生車禍。

發生碰撞後，沒想到游男未停下查看肇事逃逸，曹男出現頭部出血、身上多處擦挫傷，緊急送往慈濟醫院救治，在加護病房觀察中；游男駕車違規闖紅燈部份，警方已依法製單，也已掌握身分，正積極追捕中。

曹男親友在臉書「花蓮同鄉會」貼文，指出肇事汽車的車牌掉落在現場，被警方帶走；據了解，車子是登記在媽媽的名下，而駕駛者則是兒子。這起車禍肇逃事件對受害者及其家人造成嚴重影響，如果有人認識肇事者或掌握相關資訊，請勇於站出來，提供任何有助於找到肇事者的線索。也懇求肇事者出面，協助警方調查，並承擔起應有的責任。

吉安警分局呼籲，行車發生交通事故後，請務必待在現場，通知警方到場處理；如果駕駛人發生交通事故，致人受傷而逃逸者，依法可處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

游姓男子開車沿中央路二段行經吉興一街口北上，竟高速闖紅燈，直接撞上騎士，沒想到他肇事逃逸，騎士送醫後目前在醫院加護病房，警方正積極追捕。圖／警方提供
游姓男子開車沿中央路二段行經吉興一街口北上，竟高速闖紅燈，直接撞上騎士，沒想到他肇事逃逸，騎士送醫後目前在醫院加護病房，警方正積極追捕。圖／警方提供
游姓男子開車沿中央路二段行經吉興一街口北上，竟高速闖紅燈，直接撞上騎士，沒想到他肇事逃逸，騎士送醫後目前在醫院加護病房，警方正積極追捕。圖／警方提供
游姓男子開車沿中央路二段行經吉興一街口北上，竟高速闖紅燈，直接撞上騎士，沒想到他肇事逃逸，騎士送醫後目前在醫院加護病房，警方正積極追捕。圖／警方提供

交通事故 加護病房 肇逃 花蓮 車禍

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