聽新聞
test
0:00 / 0:00
國中女師攜女墜樓亡 家屬決定兩遺體「再冰40小時」理由曝
台中市林姓女國中教師今早與2歲女兒在住處墜樓，擔任大學教職的丈夫與8歲大女兒赴美探親不在，林女雙親、胞兄等人，獲報後從高雄趕到台中，今天下午與檢察官相驗死因，林女雙親數度痛哭失聲，不明白女兒驟然離世的原因，檢方今已開立死亡證明，將兩具遺體發還家屬辦理後事，不過林女家人決定再冰存40小時，等到林女丈夫返台見二人「最後一面」。
檢方確認死因是高處墜落的創傷性休克致死，家屬對死因沒有意見，不過林女父母認為，因女婿來不及配合檢警相驗，決定將後事延後辦理，等待女婿返台，見二人最後一面後，再決定後事辦理方式，先將女兒、孫女的遺體再冰存2日，林女家人則是先返回高雄。
據查，林姓女子（44歲）是國中教師，與在大學擔任副教授的丈夫，與8歲大女兒、2歲小女兒一家四口住在台中，林女過去先在高雄市任教，2015年才轉任台中執教鞭，期間陸續生下大小女兒，分次向校方申請兩年育嬰留職停薪假，今年八月將屆滿。
林女丈夫近期帶大女兒赴美探親，未料今天上午8時許，林女與小女兒即從住處13樓墜落人行道身亡，社區門市的診所人員發現林女與女童倒臥血泊中，嚇得趕緊報警，警、消到場確認，二人明顯死亡，由檢察官相驗。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言