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國中女師攜女墜樓亡 家屬決定兩遺體「再冰40小時」理由曝

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女國中教師今早與2歲女兒在住處墜樓，擔任大學教職的丈夫與8歲大女兒赴美探親不在，林女雙親、胞兄等人，獲報後從高雄趕到台中，今天下午與檢察官相驗死因，林女雙親數度痛哭失聲，不明白女兒驟然離世的原因，檢方今已開立死亡證明，將兩具遺體發還家屬辦理後事，不過林女家人決定再冰存40小時，等到林女丈夫返台見二人「最後一面」。

檢方確認死因是高處墜落的創傷性休克致死，家屬對死因沒有意見，不過林女父母認為，因女婿來不及配合檢警相驗，決定將後事延後辦理，等待女婿返台，見二人最後一面後，再決定後事辦理方式，先將女兒、孫女的遺體再冰存2日，林女家人則是先返回高雄。

據查，林姓女子（44歲）是國中教師，與在大學擔任副教授的丈夫，與8歲大女兒、2歲小女兒一家四口住在台中，林女過去先在高雄市任教，2015年才轉任台中執教鞭，期間陸續生下大小女兒，分次向校方申請兩年育嬰留職停薪假，今年八月將屆滿。

林女丈夫近期帶大女兒赴美探親，未料今天上午8時許，林女與小女兒即從住處13樓墜落人行道身亡，社區門市的診所人員發現林女與女童倒臥血泊中，嚇得趕緊報警，警、消到場確認，二人明顯死亡，由檢察官相驗。

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台中市林姓女子與2歲女兒今早墜樓身亡，林女母親（左二）、父親（右一）今天下午配合檢警相驗。記者陳宏睿／攝影
台中市林姓女子與2歲女兒今早墜樓身亡，林女母親（左二）、父親（右一）今天下午配合檢警相驗。記者陳宏睿／攝影

丈夫 教師 檢察官 遺體

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