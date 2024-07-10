在挺謝國樑會場強勢勸離反對立場者 警分局長挨告恐嚇

中廣前董事長趙少康7日帶領「戰鬥藍」成員，在信義市場一帶宣講，力挺基隆市長謝國樑。警方當天強勢維持合法申請的集會場地秩序，要求持不同立場都離開，被迫離開的林姓婦人今天控告警二分局長楊宗昆。警方回應，當時為免雙方衝突加劇才勸離林婦等人。

公民團體「山海公民拆樑行動」發動罷免謝國樑，取得超過法定門後檻連署人數，8日送件。基隆市選委員收件後，9日展開查對工作，依法要在40天內完成查對作業。

趙少康等人7日上午10點抵達基隆信義市場旁，申請集會的信二路、義六路口空地，並吸引支持者聚集。有支持罷免謝國樑的男子舉牌抗議，遭警方勸離。林婦和另一名女子認為集會干擾他們買菜和通行，並和支持謝國樑民眾發生口角。

楊宗昆在現場指揮說，「同仁聽我的命令，這兩位老太太如果沒有到對面去，要立即實施保護管束」，並對2名婦人說「給你3秒鐘時間」，要求2人走斑馬線到對面的信義區公所路口，要求趕快過去，林婦先過馬路，另1名婦人也過馬路，但口中抱怨員警欺負他們。

林姓婦人今天近午由丈夫陪同，到基隆地檢署遞狀控告楊宗昆涉嫌恐嚇罪，因為7日到信義市場買菜，卻遭警方強勢勸離，心生畏懼，無法成眠。

警二分局表示，林姓婦人7日在挺謝活動會場，比手勢要求謝國樑下台，並與挺謝民眾相互嗆聲。挺謝人士大喊「反對言論不要過來」，楊宗昆怕雙方起衝突，下令員警隔開立場不同者，避免衝突擴大。