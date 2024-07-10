調查局「斷源專案」掃蕩詐團中繼機房 未成年人加入詐團趨勢愈增

調查局配合台灣高等檢察署發動3波同步打詐專案，於今年4月間發動淨池專案，溯源查緝利用數位式移動設備（DMT）的中繼機房的詐騙集團，執行47案。調查局指出，近期詐騙集團吸收未成年人從事詐騙趨勢愈增，呼籲民眾慎防陷入投資詐騙圈套。

調查局配合高檢署在今年5月24日至6月14日全國檢調警同步偵辦打詐專案期間，執行今年第3波的斷源專案，偵辦集團性電詐機房、洗錢水房、話務系統商等詐騙集團源頭，擴大執行利用網站、網路社群平台、通訊軟體及VPN伺服器，透過跨境網路隱匿真實身分，或以貓池、卡池等DMT數位式移動設備，對民眾進行投資詐騙。

調查局在此波斷源專案中，執行47案、搜索60處、約談215人、羈押29人、查扣貓池15台、卡池2台及瑪莎拉蒂、賓士等名車5輛，今參與行政院於內政部警政署刑事警察局舉辦的查獲重大詐欺案件聯合記者會。

調查局延續淨池專案，這波斷源專案持續加強查緝詐團發送詐騙訊息的源頭，在全國北、中、南區同步掃蕩，破獲中繼型GoIP詐欺機房5座，查扣多台DMT設備及大量人頭SIM卡。

調查局指出，執行專案時發現，詐騙集團吸收未成年人從事詐騙趨勢愈增，此波專案已逮捕數名未成年犯嫌，未成年人被詐騙集團招募及訓練，除了擔任詐團車手角色外，逐漸有擔任向車手取款的收水手或貓池中繼機房管理者等較為高階的角色。

調查局指出，犯罪集團利用未成年人年紀輕、好操控、易受誘惑、社會閱歷淺、且對詐騙相關法律責任缺乏了解的特性，藉由網路世界迅速傳遞招募訊息，提供高檔手機、豐厚報酬為引誘，吸引未成年人誤入歧途加入詐騙行列。

今年上半年，調查局破獲16座詐騙話務中繼機房、查扣貓池74台、卡池20台及黑莓卡數萬張，以前揭查扣貓池、卡池插滿SIM卡運作估算，相當於直接自源頭阻斷1萬384隻手機，在一天內撥打約519萬餘通詐騙電話至全球各地行騙。