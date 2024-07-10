老師攜女墜樓悲劇 中市府：今年補助老師申請醫師諮詢

台中市林姓國中老師與其2歲女兒從大樓13樓頂墜落死亡，台中市政府教育局表示，向來重視教師的心理支持，已與暨南大學合作提供教師諮商輔導，今年進一步編預算加入醫師諮詢服務，提供教師實質的幫助，呼籲老師勇敢求助。

教育局指出，根據統計今年度台中教師諮商輔導支持服務，截至目前個別諮詢有52人次。個別或伴侶諮商有332人次及19對次申請服務。主題性團體諮商或團體工作坊預計辦理14場次。心理健康及服務推廣講座依教師需求，已辦理5場次，總參與人數計155人次。

教育局強調，會持續加強擴大教師諮商輔導支持服務資源量能，給予教師更實質的幫助。

林姓教師任職國中校長表示，林老師2015年由高雄轉任到該校，擔任國文老師，2016年生大女兒，請育嬰假留職停薪2年；2017年8月返校上課3年，前年8月因小女兒出生，再申請育嬰留停，時間2年，直到今年8月，8月1日即將回校上課，這段期間校方未接觸到林老師。

校長說，林老師上課狀況良好、認真，是優質教師，返回職場沒聽聞有何問題，傳出意外，校方師生都十分震驚、難過，派員協助家屬。

林女丈夫與讀國小的大女兒據傳已出國探親，警方先聯絡林女家人從高雄赴台中，協助釐清案情。

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