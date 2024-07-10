國中女師攜女墜樓亡...母不忍認屍 父情緒崩潰痛哭

台中市一棟大樓在今早8時許傳出墜樓案件，林姓女子與其2歲女兒從大樓13樓頂墜落，倒臥人行道身亡，林女與丈夫分別在國中、大學擔任教職，林夫案發時帶大女兒到美國探親，不在現場，最快需40小時才能趕抵台灣，今天下午相驗由林女的雙親、長輩、哥哥配合檢方相驗，家屬對死因沒有意見，創傷性休克致死。

台中地檢署檢察官今天下午3時許，與林女的雙親、胞兄等親友，在台中殯儀館相驗，因林女母親不忍認屍，由林女父親進入冷凍庫冰櫃確認死者身分，林女父親認完屍，情緒崩潰痛哭步出冷凍室，需要其他家屬攙扶才能行走，林父回到相驗辦公室時，林母看到林父落淚，也忍不住在相驗辦公室內，嚎啕大哭，聞者同哀。

檢方完成相驗後，判定死因為高處墜落的創傷性休克致死，將遺體發還家屬辦理後事，家屬對死因沒有意見，面對記者關心，家屬揮手，婉拒受訪。

林女任職國中校長表示，林女在2015年由高雄轉任到該校，擔任國文老師，2016年至2017年間有因為生大女兒，而請育嬰留停2年時間，2017年8月才返校上課3年，前年8月因小女兒出生，所以又申請育嬰留停，時間為2年，留停到今年8月，所以這段期間，校方都未接觸到林女。

校長說，因過去林女上課狀況良好、十分認真，屬「優質教師」，過去留停返回職場，沒有聽聞有何問題，林女在前年申請留停後，校方沒有打擾林女，後來林女家中有何狀況，校方並不清楚，但傳出意外，校方十分震驚、難過，也緊急在上午開會，派員到案發現場，協助家屬。

據查，林姓女子（44歲）一家四口住在該棟大樓，今天上午8時許與小女兒（2歲）從住處大樓的12樓墜落，林女一家四口是住在該棟大樓3樓，案發時，林女丈夫與讀國小的大女兒疑因已出國，未在現場，目前警方先聯絡林女家人從高雄赴台中，協助釐清案情，全案今將報請檢察官相驗，釐清死因。

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