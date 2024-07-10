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過熱、漏電？完全斷電配電盤卻冒煙 晴空匯主委說話了

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，當時起火的D棟地下室放置電纜線的配電盤，今天上午11時39分又因不明原因冒煙，晴空匯主委簡隆至表示，D棟管道間是完全斷電的狀態，至於為何溫度會攀升甚至冒煙，現在還在釐清中。新竹市消防局表示，火調人員也和社區機電廠商到場釐清。

新竹市消防局表示，今天上午11時39分接獲民眾報案，稱晴空匯D棟地下室有白煙冒出，消防局派遣金山、光復、埔頂、三民以及二大前往搶救，現場發現B1冒煙無火，1樓無火煙，立即部署水線防護，並用水線澆淋冒煙處降溫。

消防局也指派一組人員由28樓往下巡視各樓層配電盤，皆無異狀，透過大樓管道間澆淋冒煙處降溫，監測溫度已大幅下降，直到12點49分因現場已無冒煙、監測溫度正常，人車已返隊，並交由社區機電廠商到場釐清。

晴空匯主委簡隆至表示，物業人員和住戶今天上午發現地下室有冒煙的狀況，立即通報消防局前來了解，現在D棟本身都還沒有復電，經過機電廠商初步檢發現，D棟管道間是完全斷電的狀態，至於為何溫度會攀升甚至冒煙，現在還在釐清中。

簡隆至說，雖然A、B、C三棟的公共設施用電，並未經過D棟管道間，但為了安全起見，現在A、B、C三棟公共設施也先暫停供電。而D棟為了電梯、水塔抽水供應用水，社區有另外拉明線作為緊急供電，但這些線路並未經過管道間，是由社區D棟公共設施（小）的電盤供電，原始供應電梯、水塔的電盤，只是改走明線，緊急供電使用。

資深火調人員指出，如果配電盤中的電纜線都是斷電的狀況，不太可能會過熱冒煙，即使外面天氣再熱，一般來說地下室要達到冒煙溫度也不太可能，「如果是因為天氣太熱就冒煙，那很多大樓都會燒起來」，因此他研判有可能是有沒有查明清楚的電纜正在供電造成蓄熱，例如其他ABC棟公設的電纜線通過D棟管道間，並沒有完全斷電，或是有漏電的狀況。

新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙。圖／新竹市消防局提供
新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙。圖／新竹市消防局提供
新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙，消防局獲報後前往了解，並立即使用水線澆淋冒煙處降溫。圖／新竹市消防局提供
新竹市晴空匯5月一場火警釀2名消防員殉職，未料當時起火的D棟地下室，今天上午11時39分，原先起火、放置電纜線的電力線架附近又冒煙，消防局獲報後前往了解，並立即使用水線澆淋冒煙處降溫。圖／新竹市消防局提供

新竹 晴空匯 消防員

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