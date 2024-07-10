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台中男疑疲勞駕駛停路中 警方查獲大量毒品送辦

中央社／ 台中10日電

台中市北區學士路與進化北路口今天上午有車輛停在路中，警方據報到場拍打車窗都無反應，最後擊破車窗陳姓駕駛才驚醒，發現車內有大量毒品，駕駛還是通緝犯，全案移送法辦。

台中市警察局第二分局永興派出所於上午7時許接獲民眾報案，指稱在北區學士路與進化北路口有1輛白色自小客車停在路中，員警趕赴現場，發現車門上鎖。

警方指出，經大聲呼叫及拍打車窗，駕駛都無反應，為避免駕駛有安全之虞，於是通報消防隊人員將自小客車右後車窗擊破，才驚醒駕駛，並配合員警查證身分。

警方追查發現，28歲陳姓男子疑因工作剛下班過於疲憊，返家途中停等紅燈時不慎睡著。但員警叫醒陳男過程中，竟發現車內放置大量毒品，現場查扣K盤1個（含愷他命殘渣及刮卡）、毒咖啡50包、愷他命1包及哈密瓜錠9顆等毒品。

警方表示，進一步查驗發現陳男竟然還是通緝犯，全案後依毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦及依法歸案，警方將持續向上溯源清查毒品來源。對於陳男是否有毒駕行為，將等陳男驗尿結果出爐再依法偵辦。

此外，針對陳男駕駛車輛驟停路中的行為，警方指出，依道路交通處罰條例規定可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市 毒品 警察 通緝

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