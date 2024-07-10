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台中國中女老師今攜2歲女墜樓身亡 精神醫揭婦女壓力大
台中市今驚傳國中女老師今攜2歲女墜樓，精神科醫師游文治認為，台灣父母責任心較重，尤其職業婦女，要面臨工作、子女教養等雙重壓力，若無處紓解一旦壓力過大恐想不開，甚至曾有案例因擔心孩子沒人照顧，攜兒女走上絕路。
台中市南區今天上午8時許傳出墜樓案件，林姓女子與1歲女兒被發現倒臥在大樓一樓地面，明顯死亡，據查，林女一家四口住在這棟大樓，但丈夫在案發時，疑因帶大女兒出國，詳細的案發經過待警方調查釐清。
游文治認為，台灣人的家庭關係較國外來得密切，父母家庭觀念、責任心較重，對孩子期望高，有的父母一旦壓力過大無處紓解想不開，因擔心孩子沒人照顧，攜兒女走上絕路。診間有病患就是認為孩子不學好是父母責任，自責、難過，壓力大到難以紓解，他開導病患與家人重新建立好良好溝通與互動，也勸病患兒孫自有兒孫福，尊重、放手，保持適度親子距離會更好。
游文治指出，臨床上曾遇過一名單親媽媽要獨力照顧三名子女，生活經濟問題和兒女教養問題雙壓力，壓得她快喘不過氣，還好她選擇就醫，這名單親媽媽在診間訴苦，她擁有好學歷，本可以有番作為，為了家庭咬牙扛起家計，也認真教養孩子，但孩子卻很叛逆，讓她身心俱疲，還讓她一度想不開，還好有求助醫師，學會自我紓壓，才沒釀成悲劇。
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