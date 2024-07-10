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男曾涉北市殺警案 因假幣商被訴嘉義再犯案交保

中央社／ 嘉義市10日電

10年前曾涉及北市殺警案的石姓男子，今年4月才因假幣商身分遭起訴，日前又到嘉義犯案被逮，嘉檢複訊後，依有反覆實施之虞聲押，嘉院則裁定限制住居，並依新台幣8萬元交保。

嘉義地方法院今天表示，石男涉嫌擔任詐欺集團的假幣商，涉及詐欺取財等罪嫌重大，但石男否認犯行，惟案件相關人證、書證、對話紀錄可佐證；石男手機已被扣押，可進行數位科技還原偵查方法加以查證，難以認為有變造湮滅之虞。

嘉院指出，石男尚有相關詐欺案件偵查中，確實有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押原因，惟考量石男涉犯罪情節及遭扣押的證物，基於比例原則，諭令依8萬元交保，並限制住居，足以擔保後續偵查審判執行且可防止石男反覆實施相同犯罪，因此，無羈押必要，嘉檢羈押聲請駁回。

檢警表示，10年前在台北市發生一起夜店殺警案，因涉及人數眾多，轟動一時，37歲石男當時也是其中1人。石男4日涉嫌受詐欺集團指示，以幣商身分，從台北市南下嘉義，準備向詐騙被害人沈姓男子收取現金，而被警方逮捕。

檢警指出，沈男在網路上受到投資虛擬貨幣高報酬誘惑，詐團先仿冒正當交易所並架設假投資網站取信，假投資網站也不斷出現會員獲利假象，讓沈男心動準備投資後，詐團再教他創立虛擬錢包，聲稱須買泰達幣後轉入指定錢包才能完成投資，並介紹沈男向石男買泰達幣。

檢警說，石男今年向沈男取款3次，計約有現金200萬元，沈男後來驚覺被騙報警，警方於4日逮捕石男並移送，嘉檢5日複訊後，向嘉院聲請羈押。

嘉檢表示，石男辯稱是正常的交易幣商，僅從中獲利1%左右，自去年9月至今，已交易200次左右，但石男於今年4月間，才因假幣商身分遭高雄地檢署依詐欺罪嫌起訴，且還涉及台北、新北及台南詐欺案件，目前還在偵辦中。

嘉義地方法院今天表示，石男涉嫌擔任詐欺集團的假幣商，涉及詐欺取財等罪嫌重大，但石男否認犯行。圖／資料照片
嘉義地方法院今天表示，石男涉嫌擔任詐欺集團的假幣商，涉及詐欺取財等罪嫌重大，但石男否認犯行。圖／資料照片

假幣 嘉義 殺警案 詐欺 詐騙

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